Patricia García, de Femxa: «La digitalización no es un reto imposible: con la formación adecuada, cualquier pyme puede dar el salto»

El sector de la formación para el empleo vive un momento de renovación y expansión en España, impulsado por la digitalización y la necesidad de adaptar las competencias profesionales a un mercado en constante cambio. En este contexto, Patricia García, presidenta institucional de Femxa, comparte su visión sobre el papel que desempeña la formación continua en la empleabilidad y el desarrollo profesional. Con más de 25 años de experiencia colaborando con el Sistema Nacional de Empleo, Femxa se ha consolidado como una referencia en la oferta de programas formativos de calidad, accesibles y alineados con las demandas reales del tejido empresarial.

Hablamos con García sobre los retos y oportunidades que presenta la transformación digital, el uso de la inteligencia artificial y el Big Data. También sobre el valor de la formación práctica, el acompañamiento personalizado y los casos de éxito de alumnos que han transformado su futuro profesional gracias a Femxa.

-A veces nos obsesionamos con cursar másteres y gastarnos verdaderos dinerales cuando, quizás, en muchas ocasiones, realizar cursos puede ser mucho más útil.

-En España tenemos un sistema público muy valioso que muchas personas todavía no conocen a fondo: el Sistema Nacional de Empleo. Es una red que une al SEPE y a los servicios de empleo autonómicos para ofrecer a toda la ciudadanía recursos y servicios para mejorar su empleabilidad, cualificación y oportunidades laborales. Dentro de ese sistema, uno de los pilares más importantes es la formación para el empleo, que permite actualizar o adquirir nuevas competencias a través de cursos gratuitos financiados con fondos públicos. Su finalidad es que cualquier persona pueda seguir formándose a lo largo de su vida profesional, adaptándose a los cambios del mercado y a los nuevos perfiles que demandan las empresas. Pero el sistema va más allá de la formación: también ofrece orientación profesional, asesoramiento para el empleo y el emprendimiento, y apoyo a la acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral. Todo ello con un enfoque muy práctico y personalizado, pensado para acompañar a las personas en su desarrollo profesional. En Femxa llevamos más de 25 años colaborando con el Sistema Nacional de Empleo, y nos sentimos parte activa de esa red. Nuestro papel es ofrecer formación de calidad, accesible y alineada con las necesidades reales del mercado. En el fondo, se trata de abrir puertas: que cada curso, cada orientación y cada itinerario formativo ayude a las personas a avanzar y a sentirse más preparadas para su futuro.

-Últimamente está en auge el uso de IA. Vosotros tenéis formaciones subvencionadas en Inteligencia Artificial y Big Data. ¿Cuáles son y para quién están dirigidas?

-Uno de los proyectos que para nosotros está suponiendo un gran reto y una fuente de aprendizaje constante es el programa Generación Digital PYMES. Es una iniciativa del Gobierno de España cuyo objetivo es acompañar a las pequeñas y medianas empresas en todo el proceso de digitalización, ayudándolas a ser más competitivas, productivas y sostenibles. Está dirigida a personas trabajadoras, autónomas y directivas de pymes de hasta 249 empleados, y presta una atención especial a la participación de mujeres y de jóvenes menores de 30 años, precisamente para reducir la brecha digital. Dentro del programa se imparten dos formaciones de 150 horas (8 semanas), completamente subvencionadas: una sobre Transformación digital, inteligencia artificial y Big Data, centrada en cómo utilizar los datos y la automatización para mejorar la toma de decisiones, y otra sobre Liderazgo y gestión del cambio, que ayuda a desarrollar un liderazgo digital y a gestionar equipos en entornos cada vez más tecnológicos. Son formaciones muy actuales, muy pegadas a la realidad de las empresas, y con un enfoque totalmente práctico para que los participantes puedan aplicar lo aprendido desde el primer día.

-¿Cómo son estas formaciones y qué las diferencia de otras disponibles?

-Son formaciones muy vivas, que combinan clases en directo con una parte online. En las clases se trabaja con ejemplos reales, se plantean casos prácticos y se fomenta la participación, mientras que el trabajo online incluye materiales interactivos, actividades, autoevaluaciones y un proyecto final. Durante todo el proceso, cada persona cuenta con el acompañamiento de su tutor o tutora, que guía el aprendizaje y facilita el progreso dentro del campus y, al finalizar, se obtiene una doble titulación: un diploma de aprovechamiento emitido por Femxa, con el respaldo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Fundación EOI y la Unión Europea, y un título certificado por la Universidad Nebrija con 6 créditos ECTS. Pero la formación no termina ahí. Quienes completan el programa acceden también a una comunidad activa con blog y foros colaborativos, donde pueden seguir compartiendo experiencias y recursos; a una bolsa de empleo con ofertas actualizadas; y a servicios complementarios de orientación laboral y acreditación de competencias profesionales (PEAC), que les ayudan a continuar desarrollando su carrera. En definitiva, lo que hace diferente a este programa es su enfoque integral: combina conocimiento digital, acompañamiento y proyección profesional real. Los participantes aprenden nuevas herramientas, mientras transformar la manera en la que las personas y las empresas se preparan para el futuro.

-¿Crees que hay un problema de formación en digitalización en las pymes? ¿Qué solución ofrece el programa?

-Más que un problema de formación, lo que ocurre en muchas pymes es que no saben muy bien por dónde empezar ni en qué procesos aplicar la tecnología. La transformación digital puede parecer abrumadora cuando no se tiene una hoja de ruta clara, y eso genera cierta resistencia o sensación de complejidad. La realidad es que las pymes tienen un enorme potencial para digitalizarse, pero a veces sus equipos no están lo suficientemente preparados para sacar el máximo partido a las herramientas digitales. No por falta de talento, sino porque muchas veces no han tenido acceso a una formación práctica, sencilla y actualizada que les permita dar ese salto con confianza. El programa Generación Digital PYMES se ha creado precisamente para acompañar a personas directivas, trabajadoras y autónomas en ese proceso, ofreciendo formación aplicada que les ayuda a incorporar la tecnología en su día a día y en la gestión de sus negocios. El objetivo es facilitar el acceso al conocimiento, fomentar la confianza en el cambio y hacer que la digitalización sea una oportunidad real y cercana para todas las pymes.

-Veo que tenéis muy buenos datos. 3.500 nuevos usuarios y 5.000 solicitudes en la última semana ¿Cuál es la clave de vuestro éxito?

-Estos buenos resultados son fruto de una estrategia de comunicación muy bien planificada y coordinada, que garantiza una gran visibilidad de nuestra oferta formativa en todos los canales. Pero, sobre todo, lo que realmente marca la diferencia es la coherencia entre lo que comunicamos y lo que ofrecemos. Creemos que no basta con llegar a mucha gente, sino con llegar bien: transmitir mensajes claros, reales y útiles sobre oportunidades formativas de calidad. Por eso cuidamos cada detalle, desde la planificación y la presencia constante en medios y redes, hasta la atención personalizada al alumnado. El éxito también se apoya en un equipo comprometido y multidisciplinar, que trabaja con un mismo propósito: hacer que la información llegue a quien la necesita, generar confianza y ofrecer experiencias formativas que cumplan lo que prometen. Esa combinación de estrategia, credibilidad y compromiso humano es, sin duda, la clave de nuestro crecimiento y del reconocimiento que estamos recibiendo.

-Háblame de vuestros casos de éxito.

-Cuando hablamos de casos de éxito no pensamos únicamente en cifras, sino en personas. Nuestro verdadero logro y satisfacción del equipo está en ver que quienes finalizan su formación consiguen aplicar lo aprendido en su trabajo o en nuevos proyectos profesionales. Cada alumno o alumna que mejora su empleabilidad, que se reinventa o que se atreve a dar un paso más en su carrera con nosotros representa un éxito compartido entre la persona, la formación y todo el equipo que lo hacemos posible. Un claro ejemplo lo reflejamos en nuestra iniciativa «Tu historia cuenta», un espacio en el que damos voz a quienes han transformado su futuro gracias a la formación recibida en Femxa. A través de sus testimonios, se pone de relieve el valor humano y social de la Formación Profesional para el Empleo (FPE): personas que han adquirido nuevas competencias digitales, que han mejorado su productividad o que han encontrado nuevas oportunidades laborales después de un periodo de desempleo o de insatisfacción laboral. Estos relatos reflejan lo que entendemos por impacto real: formaciones que no se quedan en el aula, sino que se traducen en experiencias tangibles, en cambios personales y profesionales. Y ese es, sin duda, el mayor éxito de Femxa: ver cómo el conocimiento se convierte en transformación y las historias individuales en inspiración colectiva.

-¿Próximos proyectos? ¿Nuevos cursos que tengáis pensado poner en marcha?

-Estamos trabajando en la puesta en marcha de nuestra oferta de Formación Profesional reglada, que comenzará a impartirse en 2026. Es un proyecto que nace directamente de la nueva Ley de Formación Profesional, que integra la FP y la formación para el empleo en un mismo sistema. Esta reforma supone un cambio profundo en la forma de aprender y de conectar la formación con el mercado laboral, y queremos formar parte activa de esa transformación. El objetivo es ofrecer una FP actual, flexible y muy conectada con las empresas, que combine la formación técnica con la práctica real y con itinerarios que faciliten la empleabilidad. Además, iremos adaptando progresivamente la formación que ya impartimos al nuevo modelo, incorporando los distintos grados que prevé la ley.