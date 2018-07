Máster en International Trade and Business en Valencia, herramientas para liderar la expansión de las empresas

La internacionalización es uno de los grandes retos de las empresas españolas. En el actual entorno económico global, no basta tan solo con exportar, sino que se necesita luchar en igualdad de condiciones con el resto de la competencia. Para eso, hay que conocer el entorno, las peculiaridades legales, sociales y logísticas de cada país y saber adaptarse a cada una de ellas. En un escenario cada vez más cambiante, las empresas españolas apuestan de una forma decidida por la internacionalización. A pesar de los riesgos, las compañías de nuestro país crecieron en comercio exterior el pasado año y las ventas fuera de España suponen un 34% del PIB. Las exportaciones españolas aumentaron más que el resto de países europeos, con un récord de 255.000 millones en 2016, un 2% más que el año anterior. Pero, sin embargo, el reto es mayor y pasa por desarrollar negocio en otros países.

El 70% de las pymes españolas considera que la internacionalización ha sido clave para superar la crisis, según un estudio elaborado por investigadores de Millward Brown por encargo del Comité Empresarial y de Directivos para la Internacionalización (Cedi). Según la investigación, el 45% de las pymes afirma que hoy en día el negocio internacional es más rentable que el doméstico y para el 90%, su negocio internacional aumentará en los próximos años. Pero para ello, comienzan a demandar perfiles directivos especializados «muy internacionales» y con «competencias en las que las empresas están necesitadas como la captación de talento con perfil internacional», explica Jaime Picher, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de ESIC Business & Marketing School en Valencia. Para darle la responsabilidad a una persona de que desarrolle tu negocio en un país distinto en el que estás, puntualiza Picher, «tienes que confiar mucho en ella, por lo se pide que esté preparada para desarrollar tu negocio allí, que es mucho más que vender en el exterior».

Para ello, desde ESIC desarrollan el Máster en International Trade and Business, diseñado para ofrecer una comprensión profunda de los impulsores de la globalización, el proceso de internacionalización, ya que el entorno económico mundial influye en las respuestas competitivas de las empresas y en cómo el mundo está interconectado. Se trata, explica el responsable de Marketing de ESIC, de un estudio de posgrado «enfocado al desarrollo de negocio internacional y en el que las competencias van dirigidas a liderar equipos en un entorno internacional, a saber entender la fiscalidad a nivel internacional y como esto puede afectar al desarrollo de negocio, a conocer las principales cadenas de distribución a nivel internacional y a saber entender el estado económico y social de aquellos mercados a los que te diriges para poder desarrollar el negocio en un territorio distinto al que se encuentra la empresa».

La exigencia de la empresa ha cambiado y, acorde a ella, los estudios de posgrado relacionados con el comercio internacional también lo han hecho. «Ya no es suficiente con exportar, ahora hay que adaptarse al mercado, al entorno macro y micro de ese mercado, y en los estudios de posgrado ya no hablamos solo de exportación sino de internacionalización y adaptación a mercado al que te diriges, tanto desde un punto de vista político como económico, social o tecnológico», actualiza Jaime Picher. De esta forma, el Máster en International Trade and Business de ESIC tiene como objetivo que, de manera práctica, los alumnos aprendan a estructurar y planificar un plan de desarrollo en un entorno internacional.

Posgrado internacional

Este tipo de formación, que dura un año y que da la oportunidad de estudiar un 25% del curso en Shanghái (China) o el 100% en España, está pensado para un perfil muy internacional, que ya ha tenido experiencias fuera –ya sea de estudiante a través de programas tipo Erasmus o ya en la etapa profesional– o que desea reconducir su carrera o consolidarla hacia el mercado global.

Al margen de los módulos de formación presencial, el máster «se complementa con grupos de trabajo sobre realidad empresarial, con profesionales de las empresas y con el desarrollo de un plan de negocio internacional que está tutorizado y que tiene varios controles para comprobar que se están asimilando todos los conocimientos», explica Picher. Gracias a ello, el alumno podrá ocupar un puesto de relevancia en una organización desarrollando el negocio en un mercado distinto en el que se encuentra la empresa. «Esto significa liderar equipos comerciales en ese mercado distinto y tener un plus de responsabilidad con respecto incluso al resto de directivos de la central de la empresa, puesto que la distancia hace que sea necesario tomar decisiones más allá del ámbito comercial», matiza.

ESIC tiene actualmente abierto el plazo para optar a sus becas, que finaliza el próximo 30 de septiembre y que pueden llegar hasta el 25% del coste del máster, sobre todo en el caso de estudiantes recién graduados.