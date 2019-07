Lista de alumnos admitidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Futuros universitarios, tras los exámenes de Selectividad. Consulta la lista de alumnos que acceden este curso 2019/2020 a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) LP.ES Viernes, 12 julio 2019, 11:43

las listas de admitidos en las universidades públicas valencianas se publican hoy. Si has solicitado plaza para estudiar un grado en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ya puedes consultar si has sido admitido.

La publicación de los resultados de la preinscripción universitaria y la lista de admitidos en las universidades valencianas se conocerá a partir de las 13.00 horas del viernes 12 de julio a través de la página web de Conselleria y de las diferentes páginas web de las universidades:

Consulta aquí los resultados de la preinscripción de la Universitat Miguel Hernández

La publicación de la lista de admitidos en la universidad es la última fase que deben afrontar los jóvenes valencianos antes de iniciar sus estudios superiores. Los estudiantes que hayan solicitado plaza en cualquiera de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020, podrán conocer desde el 12 de julio si han sido admitidos en alguno de los grados que conforman la oferta formativa universitaria pública en Valencia, Alicante y Castellón. La Conselleria de educación hace pública este viernes la lista oficial de admitidos en la universidad, pero los futuros alumnos universitarios también pueden conocer si han sido admitidos en la universidad que marcaron como primera opción accediendo a la página web de cada una de las universidades públicas de la Comunitat:

No he sido admitido/a, ¿y ahora qué?

Si no has obtenido plaza en el grado de la universidad que has solicitado como primera opción, consulta aquí la oferta de grados universitarios en Valencia de otras universidades.

También puedes conocer las notas de corte de las universidades valencianas para el curso 2019/2020 y los códigos de las titulaciones de las universidades.

Aquí puedes consultar las notas de corte en las universidades valencianas en 2018/2019.