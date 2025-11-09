¿Te imaginas un colegio bilingüe donde tu hijo aprenda jugando desde los dos años?

Suplementos Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:32 Compartir

Lady Elizabeth School abre las puertas de su campus en El Poble Nou de Benitatxell para mostrar a las familias interesadas su programa británico de Infantil, dirigido a niños de dos a cinco años. La jornada de puertas abiertas tendrá lugar el próximo miércoles 19 de noviembre a las 9.30 horas. Durante la visita, los padres y madres podrán descubrir cómo se organiza el aprendizaje, conocer a los profesores especializados y al equipo directivo y explorar las instalaciones diseñadas específicamente para los más pequeños. Reserva ahora y asegura tu plaza en la jornada de puertas abiertas del 19 de noviembre.

¿Por qué elegir Lady Elisabeth School?

Una de las características que hace único al programa británico de Infantil de Lady Elizabeth School es su enfoque basado en el aprendizaje a través del juego. Durante los primeros años, los niños aprenden principalmente jugando, desarrollando su curiosidad, creatividad, autonomía y habilidades sociales. Este método se basa en el currículo británico de Early Years Foundation Stage, adaptado a un entorno bilingüe que combina inglés y español, utilizando el juego como herramienta central para estimular la creatividad y el aprendizaje desde los primeros años.

Ampliar Jornada de puertas abiertas organizada por el centr. LP

El entorno internacional de Lady Elizabeth School es otro de sus grandes diferenciadores. La educación en inglés comienza desde los dos años, con clases pequeñas en las que trabajan dos profesores por aula, garantizando atención individualizada. Esta inmersión temprana en un contexto multicultural, con más de 60 nacionalidades conviviendo en el campus, fomenta el desarrollo de habilidades globales y multilingües, a la vez que ayuda a los niños a crecer con confianza y autonomía. Petr, padre de un alumno del colegio, destaca: «Mi hijo Lucas disfruta de cada día y llega a casa con una sonrisa. Sus profesoras son muy amorosas y con tan solo un año en el colegio ya dice muchas palabras en inglés».

Además, el centro aplica el modelo educativo 'Planificación en el Momento', que permite adaptar la enseñanza a los intereses de cada niño. Gracias a este método, el aprendizaje se vuelve personalizado debido a que los docentes observan y aprovechan los intereses de los niños para crear experiencias educativas significativas.

Lady Elizabeth School representa una inversión en el desarrollo integral de los niños, fomentando su curiosidad, su confianza y preparándolos para el futuro. No pierdas la oportunidad de conocer de primera mano cómo los niños aprenden jugando en un entorno bilingüe y multicultural. Regístrate en la jornada de puertas abiertas desde aquí.

Ampliar El centro fomenta la curiosidad y confianza del alumnado, preparándolo para el futuro. LP

Áreas de aprendizaje

El programa británico de Infantil de Lady Elizabeth School se centra en las principales áreas de aprendizaje: Comunicación y Lenguaje, Desarrollo Físico y Desarrollo Personal, Social y Emocional, que constituyen la base esencial para el desarrollo de cada niño. Junto a ellas, las Áreas de Aprendizaje Específicas, como Lectoescritura, Matemáticas, Conocimiento del Mundo y Artes Expresivas y Diseño, permiten aplicar, desarrollar y ampliar habilidades fundamentales mediante exploración, creatividad y curiosidad.

Todas estas áreas se pueden apoyar mediante juegos, siendo especialmente importantes para el desarrollo de la comunicación, el lenguaje y las habilidades sociales. El juego, tanto en interiores como al aire libre, ayuda a los niños a comprender su entorno y a desarrollar su imaginación, siempre con el acompañamiento y apoyo de profesores expertos que facilitan recursos y experiencias enriquecedoras.

Petra Lucock, directora de Infantil, afirma que «lo que distingue a nuestro programa de Infantil es su enfoque individualizado, que fomenta la curiosidad natural y el aprendizaje activo de cada niño. Además, combina el currículo británico con experiencias prácticas que desarrollan habilidades sociales, emocionales y cognitivas desde una edad temprana. Por ejemplo, el juego imaginativo con amigos y compañeros, aprender a compartir y a respetar los turnos durante los juegos, y materiales organizados de manera que los niños puedan volver a ellos una y otra vez para desarrollar niveles más profundos de implicación».

Regístrate aquí en la jornada de puertas abiertas del próximo miércoles 19 de noviembre para conocer el programa británico infantil de Lady Elizabeth School.

Ampliar El programa británico de Infantil de Lady Elizabeth School se centra en las principales áreas de aprendizaje. LP

Educación en un entorno internacional

Lady Elizabeth School busca construir una comunidad de familias y estudiantes con mentalidad abierta, preparados para desarrollarse y aprender continuamente. Los alumnos exploran su propio camino a través de una amplia oferta académica dirigida a niños de dos a 18 años, con una experiencia educativa única basada en la filosofía 'Where confidence grows' ('Donde crece la confianza'), centrada en el descubrimiento y el crecimiento personal.

Con esta jornada, los padres podrán ver cómo la combinación del aprendizaje a través del juego y la educación bilingüe ayuda a los niños a asentar las bases para prosperar en un futuro global.