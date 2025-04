Health Plan y Dental Express vencen en la VII edición de startinnova

Sandra Paniagua Domingo, 13 de abril 2025, 01:08 | Actualizado 01:54h. Compartir

La séptima edición de StartInnova, programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat Valenciana, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud y Bioparc, ya tiene vencedores. En la categoría A, el proyecto Health Plan, equipo tutorizado por Silvia Aparisi y formado por Irene González, Júlia Pla, Marta Montoliu y Silvia Tatay logró alzarse, tras su brillante presentación, con el triunfo. Su proyecto consiste en un espacio donde planifican y preparan los platos de tu dieta, con alimentos de calidad y con el asesoramiento de una nutricionista. «Nos fijamos en problemas que nos encontramos a nuestro alrededor en el día a día y así surgió el proyecto. Nunca imaginamos que llevaba tanto trabajo y había que tener tantas cosas en cuenta para emprender, pero el camino es muy gratificante. Ha sido una excelente experiencia que, sin duda repetiríamos», señalan las componentes del equipo.

En la categoría B, fue el equipo formado por Cristian Fornés y Sara Tortosa, con su Dental Express, los que se alzaron con el primer puesto tras la exposición de su proyecto de autobús que recorre las distintas localidades que no dispongan de centros odontológicos, con una App de fácil uso para poder controlar o evaluar la salud oral a distancia. Ambos integrantes del equipo, tutorizados por Pau Martí, señalaron que «Buscamos una solución a un problema que tenía mi abuela -cuenta Cristian- con su dentadura y no podía ir al dentista en su pueblo. Cuando nos pusimos no éramos conscientes de que había que tener tantas cosas en cuenta y que había que mirar tan al detalle las cosas, pero nos hemos dado cuenta de que emprender es factible para cualquiera que realmente quiera esforzarse».

Respecto al Premio Bioparc, en la presente edición el jurado decidió otorgó el premio en el Grupo A al proyecto ideado por Equipo 1 de Cumbres School el cual es una empresa de reciclado de chatarra sostenible. En el Grupo B lograron el triunfo el equipo Blue Life de Fasta Madre Sacramento consistente en un depósito que aprovecha el agua de los aires acondicionados y la reutiliza para los WC.

El jurado en esta edición estuvo integrado por Elena León, del equipo docente de los ciclos formativos de Negocios y Logística de Florida Universitària; Adrián Roberto Broz, docente del área de Negocios y Logística de la misma institución; Daniel Zurriaga, director comercial de LAS PROVINCIAS; y Cristina Duart, directora de la unidad de Educación y Deporte de Florida Universitària. Zurriaga destacó, antes de entregar los premios, los distintos puntos fuertes observados en las presentaciones y animó a los jóvenes a no perder nunca la curiosidad. Por su parte, Duart quiso motivar a los estudiantes a participar en este tipo de retos, ya que los considera una excelente forma de aprender y prepararse para el futuro laboral. Pepa Crespo, responsable de Bioparc, quien acudió a entregar los galardones, expresó sentirse esperanzada al comprobar el nivel de concienciación de la juventud, especialmente tras conocer los diferentes proyectos de StartInnova.