Digital Business, la carrera del futuro en ESIC Valencia

Myriam Martí, coordinadora del Área de Grado del campus del centro educativo en la Comunitat. El Grado Oficial en Digital Business (Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital), que ofrece de forma pionera ESIC en Valencia, supone una oportunidad para prepararse para la creación, dirección y gestión de empresas 'online' o liderar la transformación digital EXTRA Miércoles, 17 julio 2019, 01:34

La digitalización ha llegado para quedarse y hacer la vida de las personas y las empresas más fácil. Según reflejan los datos del estudio 'Future of Jobs in the Digital Era', más del 85% de las empresas está implementando en la actualidad procesos de transformación digital y las que nacen en la actualidad ya tienen en cuenta parámetros como el 'big data', el 'cloud computing', la implementación de CRM, la inteligencia artificial y, cada vez en más medida, el uso de sistemas predictivos, como el 'machine learning', y de la tecnología 'blockchain'. La transformación digital se presenta como un fenómeno imparable que está cambiando la sociedad y el mundo de la empresa, que está intentando adaptarse a este nuevo escenario con un ritmo apasionante.

Aprender a desenvolverse en estos entornos de trabajo, adaptarse a las necesidades específicas de nuevos sectores –como la industria del videojuego, el entretenimiento digital, el comercio electrónico, la inteligencia artificial, la gestión de datos o la innovación–, prepararse para la creación, dirección y gestión de empresas digitales o para liderar la transformación de las que no lo son. Todos estos son los grande retos a los que intenta dar respuesta el Grado Oficial en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business) que ESIC Business & Marketing School ofrece de forma pionera. «Se trata de un grado único en todo lo que se refiere a negocios digitales. En España solo se imparte en ESIC, es pionero en toda Europa y es el único de estas características que se puede estudiar en la Comunitat Valenciana», avanza Myriam Martí, coordinadora del Área de Grado del campus del centro educativo en la Comunitat.

Único en el mercado educativo en Europa y con un mercado laboral con enormes posibilidades, el Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital ofrece una formación íntegramente relacionada con los negocios digitales y la tecnología. ESIC es la escuela de negocios líder en España en formación relacionada con la economía digital, lo que se ha venido a llamar como 'digital thinking': «Un camino que nos lleva desde la digitalización a los nuevos modelos de negocio que hoy en día están transformando todo lo que hacemos y cómo lo hacemos», destacan desde el centro educativo. Para Martí, «este grado viene a cubrir una demanda de mercado muy fuerte relacionada con todo lo digital». «Percibimos que hay un desajuste entre lo que la empresa necesita y hacia donde se están formando los alumnos. Este es el grado oficial que incide en la parte digital, y que está pidiendo la empresa», destaca.

Nuevas competencias digitales

Las empresas demandan cada vez mayor número de profesionales formados en competencias digitales. Como en la mayoría cuestiones, el mundo laboral suele ir por delante del académico y, hasta ahora, muchos alumnos, cuando acababan sus estudios de grado, tenían que verse obligados a completar su formación en las competencias que la empresa necesitaba, puesto que su grado no estaba orientado lo suficiente hacia el mundo digital. El Grado Oficial en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business) de ESIC, «está 100% enfocado a la empleabilidad, con una apuesta clara por el emprendimiento, la competitividad, la innovación», tal y como remarca Martí, quien destaca que también está focalizado «hacia la responsabilidad social corporativa en el ámbito digital, porque no solamente se forma a los alumnos en el conocimiento, sino también en competencias que tienen que ver con aspectos más éticos y sociales». Se trata, añade, de una serie de límites que siempre es mejor que queden claros en el momento de la formación. «Sobre todo, en un mundo digital como este, en el que la empresa y la sociedad van muchas veces por delante de la legislación y hay que estar preparados para gestionar ese escenario y tener conciencia sobre ello. Es importante adelantarnos y preparar al alumno con unos valores muy reforzados, tanto a nivel ético como a nivel deontológico», valora la coordinadora del Área de Grado de ESIC en el Campus de la Comunitat Valenciana.

El plan de estudios del grado busca enseñar sobre dos grandes bloques formativos: la creación, gestión y dirección de empresas digitales, y la gestión de cliente, producto y mercados. De esta forma, los alumnos conocen todo lo relativo a emprendimiento digital, modelos de negocio 'online', finanzas y economía digital, gestión del talento, responsabilidad social corporativa (RSC) y ética en el ámbito digital, gestión de proyectos digitales, marketing 'online' y redes sociales, finanzas, usabilidad, 'e-commerce' y comercialización e investigación de mercados digitales. «A los alumnos que se interesan por este grado les enseñamos los puestos que pueden desempeñar en el futuro con esta titulación y abarcan ramas como la gestión, la analítica, todo lo que tiene que ver con el 'big data', el comercio electrónico, gestión de marca digital, temas de reputación 'online'… todo lo pionero que está creciendo al calor de la economía digital. Esos son los retos de esta formación, porque también son las demandas de las empresas, donde los mundos 'offline' y 'online' ya están enteramente conectados», desarrolla Martí.

Ante la pregunta de por qué han elegido este título en las entrevistas personales, la mayoría de los alumnos responden cuestiones relacionadas con la tecnología y el emprendimiento, dos actitudes que están muy marcadas. Es necesario un nivel de inglés muy alto, mínimo un B2, ya que el grado es bilingüe en español e inglés. «La mayoría de alumnos vienen con ganas de conocer otras culturas, otros mercados y están muy atraídos por trabajar en cualquier país del mundo y con cualquier cultura o contexto empresarial», destaca la coordinadora del Área de Grado de ESIC.