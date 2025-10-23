La ciencia que transforma: la UV muestra en el VDS cómo la innovación mejora la vida de las personas.

Suplementos Jueves, 23 de octubre 2025, 10:00 Compartir

Durante los días 22 y 23 de octubre, la Universitat de València despliega en la Ciudad de las Artes y las Ciencias una muestra interactiva con stands y simuladores que invitan a la ciudadanía a conocer, experimentar y dialogar con los desarrollos científicos impulsados por sus investigadores. Como la universidad pública más grande de la Comunitat Valenciana y con más de 525 años de historia, la UV abarca todas las áreas del conocimiento —desde ingenierías y ciencias básicas hasta humanidades, ciencias sociales, educación, medicina y salud— con una misión clara: generar conocimiento útil y hacerlo llegar allí donde más se necesita.

«Nuestra participación en el VDS es un ejemplo de cómo, desde la universidad pública, acompañamos al tejido social y productivo con herramientas transformadoras construidas desde todas las disciplinas», destaca Rosa Donat, vicerrectora de Innovación y Transferencia.

Un año después de la DANA del 29 de octubre de 2024, la UV subraya su compromiso con la transferencia del conocimiento y el aporte de soluciones a la sociedad valenciana. Ejemplo de ello es el equipo de geógrafos de la institución que elaboró la primera cartografía precisa de las zonas inundadas gracias a técnicas de teledetección y participación ciudadana. El mapa, incorporado al visor oficial del Institut Cartogràfic Valencià, se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la gestión de emergencias y planificar la reconstrucción.

«Tras la DANA nos volcamos en poner nuestro conocimiento al servicio de la emergencia y la reconstrucción, y seguimos trabajando para que la ciencia y la innovación de la UV ayuden a prevenir futuras catástrofes», explica Ángeles Solanes, vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo.

Ampliar

Del laboratorio al mercado: la UV convierte la investigación en soluciones reales

En el VDS, la Universitat de València muestra cómo la investigación que se genera en sus instalaciones se transforma en innovación que impulsa la economía y la creación de empleo. A través de spin-offs, incubadoras y alianzas empresariales, la UV canaliza sus avances hacia sectores productivos clave.

El Parc Científic de la UV (PCUV), con más de 80 empresas y 72.000 m² dedicados a la innovación, es el corazón de este ecosistema. En el evento, la UV presenta nuevas incubadoras tecnológicas como AgrotecUV, centrada en la innovación agroalimentaria sostenible, e IATecUV, enfocada en la inteligencia artificial y la transformación digital.

Estas iniciativas, cofinanciadas con fondos europeos, ofrecen a startups y emprendedores acceso a tecnología puntera, mentores y redes de inversión. Gracias a ellas, la UV se consolida como motor de la cuarta revolución industrial y referente en la economía del conocimiento.

Ampliar

El patrimonio cultural se vive con realidad extendida

La innovación también se aplica a la cultura. En el VDS, la UV presenta sus últimos avances en tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta aplicadas a la conservación y difusión del patrimonio cultural.

Uno de los proyectos más destacados es ChemiNova, una iniciativa europea liderada por investigadores de la UV y financiada con 3,5 millones de euros, que desarrolla un sistema inteligente para monitorizar en tiempo real el estado de monumentos afectados por el cambio climático o los conflictos.

Además, la universidad muestra herramientas digitales propias, como un visor virtual de incunables y una aplicación inmersiva que permite recorrer espacios emblemáticos como La Nau o el Paraninfo. Estas propuestas combinan digitalización 3D y visualización interactiva para acercar el legado histórico de la UV a toda la ciudadanía.

525 años de innovación con impacto

Con más de cinco siglos de historia, la Universitat de València sigue apostando por una innovación abierta y colaborativa, en la que ciencia, empresa y sociedad trabajan juntas para afrontar los retos del futuro.

Su participación en el Valencia Digital Summit es una muestra de esta vocación: conectar el conocimiento académico con soluciones prácticas que mejoren la vida de las personas. Desde las aplicaciones de realidad aumentada para preservar el patrimonio hasta las incubadoras tecnológicas en agroalimentación e inteligencia artificial, la UV demuestra que la ciencia pública es una herramienta poderosa para transformar el mundo.

La rectora Mavi Mestre encabezó la presencia institucional en el VDS, recorrió el espacio expositivo de la UV y respaldó personalmente a los investigadores y emprendedores universitarios. Además, inauguró la mesa redonda «Bridges of Innovation: University, Business and Society Working Together», moderada por la profesora Lucía Hipólito, donde cinco científicos de la UV presentaron tecnologías disruptivas con potencial para transformar ámbitos como la salud, la energía, el medio ambiente y la industria digital.