Mas Camarena: ciclos formativos en Valencia, una puerta abierta al empleo

Durante años fue vista como una salida educativa de segunda categoría pero la evolución de la Formación Profesional, la apuesta en firme de parte de los centros educativos y el crecimiento en el número de alumnos ha hecho que en los últimos años los Ciclos Formativos supongan una nueva oportunidad para formarse y prepararse de la mejor manera posible para la vida laboral. Según el informe de Cifras de la Educación en España 2017 publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, un 12,4% de los alumnos optaron el pasado año por cualquiera de los ciclos de las casi 30 familias profesionales que se imparten actualmente.

Los datos muestran una evolución positiva de la Formación Profesional tanto en el conjunto de España como en la Comunitat Valenciana. Se trata, tal y como destacan desde el Complejo Educatio Mas Camarena, de «pasos pequeños pero firmes que van calando entre la sociedad, el mercado y los estamentos institucionales, que cada vez más potencian este tipo de estudios y que van a ir cobrando importancia ya que es una muy buena opción para acceder al mercado laboral». De hecho, se trata incluso de una «muy buena vía para rescatar del fracaso escolar», puesto que» la motivación llega antes al alumno y consigue una buena preparación laboral y con posibilidad de acceso a grados universitarios».

Con tres decenas de ramas educativas, la oferta de la Formación Profesional española es una de las más completas y dinámicas de los países de la OCDE, pese a que en el resto de países el número de alumnos es mayor. Mas Camarena se ha especializado en tres ramas: Sanidad, Actividades Físicas y Enseñanzas Deportivas, ofertando un total de once titulaciones. «Se trata de ciclos, muy prácticos, con muchas horas fuera del centro, con programas propios, y con una formación muy específica y tremendamente práctica», comenta Maite Marín, directora del complejo educativo. Estas ramas no están elegidas al azar: se trata de los campos en los que más demanda de trabajo hay y va a haber en los próximos años y toda una apuesta de futuro para una parte de la juventud. Para ello, explica Marín, los programas formativos se plantean desde «una formación tremendamente práctica, con mucha atención sobre el alumno y con muy buenas instalaciones».

Nuevas instalaciones

Precisamente las nuevas instalaciones serán una de las novedades del curso 2018-2019 en Mas Camarena. Los alumnos de Ciclos Formativos serán los primeros en estrenar las nuevas instalaciones Sports Centre Mas Camarena, con 40.000 metros cuadrados dedicados al deporte y a la residencia nacional e internacional. El centro se amplía con estas nuevas dependencias que incluyen un campo de fútbol once y un campo de fútbol ocho, ambos de césped artificial, dos pistas de pádel, pista de atletismo, cancha de baloncesto, una pista polideportiva, piscina exterior y gimnasio multifuncional, con sala de actividades colectivas y dirigidas, sala de entrenamiento funcional y crossfit, y una sala de readaptación. Además, también cuenta con una clínica deportiva, en la que el alumnado podrá desde consultar dudas sobre alimentación saludable hasta tratarse dolencias con expertos en medicina deportiva.

El proyecto de Mas Camarena consolida de esta forma su apuesta por una metodología propia «mucho más práctica», tal y como recalca su directora Maite Marín. «Los currículums de los ciclos son muy antiguos y nosotros los hemos adaptado. Los profesores que trabajan con ellos son profesionales, con lo que si hoy estamos dando una clase de emergencia sanitaria, el profesor que viene les está contando la acción en la que intervino anoche en su trabajo. De esta forma, cuando van a los centros de trabajo ya tienen una información y formación muy real», profundiza Marín.

Desde el curso 2012-13, el Complejo Educativo Mas Camarena ha formado a más de 1.700 alumnos como técnicos de Grado Medio y Grado Superior en Formación Profesional. «Convencidos de que la Formación Profesional era una apuesta necesaria en nuestra oferta académica, el incremento de la demanda y la inserción laboral nos ha dado la razón», afirma la directora del centro. Y es que, tan solo con las cuatro primeras promociones, Mas Camarena registra un porcentaje del 30,75% de alumnos que se incorpora al mercado laboral después de finalizar el modulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), con perspectivas de aumentar la cifra en los próximos años. En la mayoría de las ocasiones, comentan desde el centro, son las propias empresas en las que se han realizado las prácticas las que ofrecen su primer contrato al alumno. A ello hay que sumarle que el 47% de los alumnos que han cursado los ciclos de grado superior continúan ampliando su formación accediendo a estudios universitarios, entendiendo el grado superior «como un puente a la universidad» al que afirman llegar «muy bien preparados».

Se trata de ciclos exigentes y eminentemente prácticos en los que Mas Camarena aplica una metodología propia a la que los alumnos «se adaptan muy bien» desde el primer día, según su directora. «Saben que tienen que trabajar, estudiar y currárselo, independientemente de que sea muy práctico. Les encanta estar un montón de horas en los laboratorios o realizar actividades físicas fuera del centro. Acaban con un 'perfil Mas Camaren muy marcado: con esfuerzo, trabajo… Somos, además, centro coordinado Erasmus Plus, por lo que los alumnos pueden ir a otros países a hacer sus prácticas», comenta Marín. Con ello, destacan desde el centro, se busca aportar una visión internacional al alumnado de ciclos formativos, algo fundamental para su desarrollo profesional y personal. «Es un aprendizaje en todos los sentidos, pero sobre todo en el ámbito laboral, una forma de ampliar horizontes, adquirir experiencia y diferenciarse de los demás», concretan. De esta forma, desde Mas Camarena ofrecen varias modalidades de Erasmus Plus en la que los alumnos pueden hacer parte de su formación en centros de trabajo en el extranjero y estar en contacto con empresas internacionales con las que normalmente no se podría trabajar en España. Gracias a ello, las posibilidades de encontrar trabajo se multiplican y, además, esta experiencia en el extranjero es un punto a favor también a la hora de buscar empleo en nuestro país.