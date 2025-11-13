CEU UCH celebra 25 años como universidad

María Agulló Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:37 Compartir

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) conmemora este curso académico el 25.º aniversario de la ley que reconoció su plena condición universitaria. Tras casi tres décadas de actividad como centro adscrito, en el año 2000 la CEU UCH se consolidó como la primera universidad privada de la Comunitat Valenciana, marcando un hito en la educación superior de la región.

El rector, Higinio Marín, agradece a aquellos que han acompañado a la CEU UCH a lo largo de estos 25 años de historia y añade que «esta gratitud nos compromete con sentido de responsabilidad para seguir haciendo las cosas bien. Gracias a todos los profesores e investigadores y al personal de administración y servicios, que contribuyen con su trabajo a cumplir la misión de esta universidad. El CEU es lo que vosotros hacéis cada día, todos los días».

El rector, Higinio Marín, en la apertura oficial del curso 2025-26.

Con más de 13.800 estudiantes y un millar de profesores, la institución mantiene vigente la misión educativa y social que inspiró la creación en 1933 de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas a la que pertenece.

Estudiantes de la CEU UCH, en el campus de Alfara del Patriarca.

Su modelo educativo, inspirado en los valores del humanismo cristiano y en el servicio a la sociedad, es una apuesta por la excelencia y la calidad. Para el Gran Canciller de la Universidad y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, estas palabras se repiten a menudo y afirma que «en nuestro proyecto de Universidad se traducen en entrega. Entrega en la docencia, entrega en la investigación y entrega en la convivencia. Entrega que se convierte en compromiso. Y ese compromiso, con la verdad, debe ser la imagen de nuestra Universidad, conforme a nuestro lema: ‘Qui facit veritatem, venit ad lucem’».

Alfonso Bullón de Mendoza, Gran Canciller de la Universidad y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Esta filosofía guía la labor de la institución, que busca formar profesionales íntegros y comprometidos con la verdad y el bien común, a través de una educación que no se ciñe únicamente a la transmisión de conocimientos académicos.

Juan Carlos Valderrama, director del Plan de Excelencia, recuerda la fidelidad al proyecto fundacional: «La CEU UCH es una obra que, con el paso del tiempo, ha permanecido fiel a su inspiración originaria: servir a la verdad, formar en libertad y poner todo lo que somos al servicio del bien común. Al celebrar ahora estas bodas de plata de la CEU UCH, celebramos la fidelidad a un ideal que atraviesa prácticamente un siglo. Nada de cuanto hoy somos sería posible sin esa continuidad de generaciones unidas en el mismo aliento que animó nuestros comienzos».

Un modelo educativo con impacto social

Siguiendo la visión del Padre Ayala, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, la universidad apuesta por la pedagogía activa, un enfoque de formación orientado a aportar valor a la sociedad que integra lo humano, lo intelectual y lo profesional.

El último curso 2024-2025 en la Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido un buen ejemplo de esa voluntad de servicio a la sociedad desde el humanismo cristiano, que mantiene desde su origen. Durante un curso marcado por la emergencia de la DANA, la universidad se puso a disposición de la comunidad educativa, de las autoridades civiles y de la Iglesia, con numerosas acciones de apoyo a los damnificados y ayudas económicas a los estudiantes afectados, que se tradujeron en exenciones de matrícula por más de un millón y medio de euros.

El aniversario invita también a una reflexión sobre la misión educativa desde una mirada espiritual e intelectual. Durante el acto de apertura que ha conmemorado los 25 años de su reconocimiento como universidad, monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, agradeció a la CEU UCH su labor académica y evangelizadora: «Este aniversario invita a reflexionar sobre la misión y el sentido de la universidad según San John Henry Newman, canonizado por el papa Francisco y recientemente proclamado por el papa León doctor de la Iglesia y co-patrono de la educación. Defendía la soberanía de la verdad y la necesidad de buscarla con honestidad para evitar el fundamentalismo y para distinguirla de las opiniones».

La Eucaristía de la apertura oficial fue presidida por monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia.

Una historia en dos etapas

La presencia del CEU en Valencia se articula en dos fases. Todo comenzó en 1971, cuando el CEU inició su actividad en Valencia como centro adscrito bajo el nombre CEU San Pablo. En los primeros años, el centro arrancó con un pequeño claustro de 18 profesores y apenas 256 estudiantes, pero desde entonces destacó por su vocación de formar profesionales comprometidos.

Durante casi tres décadas, esta primera etapa estuvo marcada por el crecimiento gradual en oferta académica y alumnado. Se pusieron en marcha titulaciones como Farmacia, Derecho, Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual, así como la Escuela de Diseño Industrial. También el CEU amplió su alcance territorial con la apertura de un centro en Elche, que sumó estudios en Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, se incorporaron nuevas titulaciones como la licenciatura en Veterinaria.

El año 1999 marcó el inicio de la segunda etapa con la aprobación de la ley que reconoció a la CEU Cardenal Herrera como universidad de pleno derecho. Ese mismo año se inauguró el primer edificio del campus de Alfara del Patriarca, que se convertiría en el núcleo principal de la institución. En 2000 comenzó oficialmente su andadura como universidad, consolidando una oferta académica mucho más amplia, con títulos en Enfermería, Fisioterapia, Arquitectura, Medicina, Odontología y Ciencias Políticas, entre otros. Paralelamente, se impulsaron infraestructuras como la Clínica Odontológica Universitaria, el Hospital Clínico Veterinario y la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, así como el campus de Castellón.

El reconocimiento institucional a este recorrido también llega desde la administración autonómica. José Antonio Rovira, conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, subraya: «La aprobación en las Cortes de la Universidad CEU Cardenal Herrera hace 25 años fue un hito que consolidó el carácter plural de nuestro sistema universitario. La CEU UCH es referente y parte esencial de nuestro sistema educativo, destaca por su docencia excelente, su investigación rigurosa, aplicada y clínica y su transferencia útil a la sociedad. Y también por su arraigo territorial, con campus en Valencia, Elche y Castellón, y su apertura al exterior por el carácter internacional de sus estudiantes. Gracias al CEU Cardenal Herrera por lo que habéis dado en estos 25 años y por lo que vais a seguir aportando a la sociedad valenciana».