Caxton College: Cómo potenciar el cerebro de nuestro alumnado

«Educar ya no puede limitarse tan solo a transmitir conocimientos académicos». Esa fue una de las ideas clave que dejó Ana Ibáñez en su intervención en la conferencia que reunió a familias, profesorado y expertos en educación para reflexionar sobre cómo las innovaciones en neurociencia nos ofrecen un mayor conocimiento del cerebro y nos permiten actuar para mejorar su rendimiento.

De manera cercana e inspiradora, la fundadora de MindStudio, centro pionero en aplicar la neurociencia al desarrollo personal y educativo, defendió una idea tan sencilla como transformadora: «No podemos seguir educando cerebros como si todos fueran iguales. Cada niño tiene unas inteligencias más desarrolladas que otras, su ritmo, su forma de aprender, y su mundo emocional. Entender eso es el primer paso para acompañarles correctamente».

A lo largo de su charla, animó a las familias y docentes a mirar más allá de los resultados académicos, apostando por una educación que potencie la creatividad, la autoestima y la gestión emocional de los niños. En sus palabras: «Si no hay esfuerzo, no hay disfrute. Pero si todo es esfuerzo y evaluación constante, no hay espacio para que el aprendizaje se convierta en algo significativo. Tenemos que ayudarles a disfrutar de los procesos de aprendizaje. A que encuentren un equilibrio entre exigencia y disfrute porque en ese punto lograrán lo máximo de cada uno».

Emociones: la base de un aprendizaje duradero

La ponente y escritora del libro Sorprende a tu mente, también insistió en que el desarrollo emocional no puede separarse del desarrollo cognitivo. La neurociencia ha demostrado que el cerebro necesita sentirse seguro y motivado para aprender con eficacia. «Es importante que haya espacios donde los alumnos actúen sin ser evaluados, donde puedan ser libres, explorar y equivocarse sin sentirse juzgados». Estas experiencias, explicó, activan zonas del cerebro relacionadas con el placer, la motivación y la creatividad, fundamentales para un aprendizaje duradero.

También puso el foco en el impacto que tienen las emociones negativas, como la frustración o el miedo al error, cuando no se gestionan adecuadamente. «Cuando un niño se siente continuamente calificado se bloquea. Su cerebro entra en modo defensa, y ahí no puede aprender ni crecer.» Por eso, instó al público a cuidar los entornos de aprendizaje, tanto en casa como en el colegio, con una mirada más empática y flexible.

En un momento de la conferencia también hizo hincapié en la importancia de utilizar el juego como herramienta para desbloquear habilidades y conectar con la motivación intrínseca: «Diseñar un juegos puede ser una actividad donde los más pequeños no solo se diviertan, sino que también pongan en marcha habilidades complejas: pensamiento crítico, lógica, trabajo en equipo, gestión del error… y, además, disfrutan».

Ibáñez cerró su intervención destacando el valor de estos foros educativos: «Gracias por hacerme sentir parte de algo tan bonito. Es muy esperanzador ver a tanta gente interesada en educar desde el cerebro y desde el corazón».

Encuentro con alumnos

En su visita al colegio, la neurocientífica también encontró tiempo para mantener un diálogo muy enriquecedor con un grupo de estudiantes de secundaria quienes aprovecharon para plantearle preguntas que les ayudasen a mejorar su rendimiento y concentración en actividades cotidianas como el deporte o la preparación de exámenes. Durante casi una hora de encuentro, pudieron disfrutar de consejos y aprender a utilizar herramientas concretas para, por una parte, gestionar situaciones que les pueden provocar malestar, ansiedad, frustración, y por otra ayudarles a fortalecer su resiliencia y afrontar con confianza los retos que se les presenten.

Con propuestas educativas como esta, Caxton College reafirma su compromiso con una educación de excelencia que crea puentes entre la ciencia, las humanidades y la vida cotidiana de las familias.