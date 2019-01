Cómo pedir las ayudas para editar los libros de fiestas en valenciano de Fallas, Magdalena, Hogueras y Moros y Cristianos A partir del miércoles 30 de enero se podrán solicitar las ayudas destinadas a la promoción del uso del valenciano en la edición de libros de fiestas de Fallas, Magdalena, Hogueras y Moros y Cristianos LAS PROVINCIAS Martes, 29 enero 2019, 16:59

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte convoca las ayudas destinadas a la promoción del uso del valenciano en el mundo asociativo con las fiestas populares para el año 2019, que se podrán solicitar a partir de mañana, miércoles 30 de enero de 2019. Estas subvenciones van dirigidas a todas aquellas entidades interesadas en la edición de libros de las fiestas de: Fallas, Magdalena, Hogueras y Moros y Cristianos.

¿Quiénes pueden optar a estas subvenciones?

Se convocan las subvenciones de la Generalitat para las actividades de promoción del uso del valenciano realizadas por las comisiones de fiestasde las Fallas, de la Magdalena, de las Hogueras y de las de Moros y Cristianos durante el año 2019 que estén legalmente constituidas, inscritas en el registro correspondiente de la administración, que cumplan los preceptos y requisitos establecidos en la Orden 90/2016 que aprueba las bases reguladoras de la convocatoria.

Dotación económica

-Libros de Fallas:

Se convocan 105 subvenciones para libros de las Fallas con una dotación total de 130.000 euros, distribuidos de la siguiente manera:

1. Libros de las Fallas de las comisiones falleras de las poblaciones de la Comunidad Valenciana: se convocan 80 subvenciones con una dotación total de 85.000 euros. La distribución económica individualizada de las subvenciones será la siguiente:

2. Libros de las Fallas de las comisiones falleras de la ciudad de València. Premio Ciudad de València: Las comisiones de fallas de la ciudad de València se pueden presentar a esta modalidad o a la indicada en el punto 1 anterior. No pueden participar en las dos modalidades. Se convocan 25 subvenciones con una dotación total de 45.000 euros. La distribución económica individualizada de las subvenciones será la siguiente:

-Libros de las Hogueras:

Se convocan 45 subvenciones para libros de las Hogueras con una dotación total de 60.000 euros. La distribución económica individualizada de las subvenciones para las Hogueras será la siguiente:

-Libros de la Magdalena, gaiates y colles:

Se convocan 25 subvenciones para libros de la Magdalena: 15 para gaiates y 10 para colles, con una dotación total de 50.000 euros.

1. La distribución económica individualizada de las subvenciones para gaiates de la Magdalena:

2. La distribución económica para colles de la Magdalena:

-Modalidades: libros de Moros y Cristianos:

Se convocan 35 subvenciones para libros de los Moros y Cristianos con una dotación total de 65.000 euros. La distribución económica individualizada de las subvenciones para Moros y Cristianos es de:

Requisitos de los libros

a) Los libros objeto de subvención deberán cumplir las características previstas en el punto 3 del artículo 5 de la Orden 90/2016 que regula las bases de estas subvenciones.

b) Deberán hacer constar en los créditos del libro que se ha participado en la convocatoria de la Generalitat, según lo que se indica en el artículo 7 de las bases. En los créditos del libro debe constar en la cubierta interior o en la primera página: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l'ús del valencià». La leyenda debe estar impresa en la misma edición y características de la obra. No será válida la impresión mediante cuños, adhesivos u otros elementos que no estén en la edición original.

c) En el libro debe constar impreso el correspondiente depósito legal. No será válida la impresión mediante cuños, adhesivos u otros elementos que no estén en la edición original.

d) Tener una tirada mínima de 200 ejemplares; excepto los de las colles de la Magdalena, que deberán tener una tirada mínima de 100 ejemplares.

e) No serán subvencionables los libros editados o coeditados por ayuntamientos y entidades privadas ni las fotocopias encuadernadas en forma de libro.

🗓️Les ajudes es poden demanar des de demà fins a:



🎆Falles: 11 de febrer

💡Magdalena: 8 de febrer

🔥Fogueres: 3 de maig

➕🌛 Moros i Cristians: 1 d'octubre



🆕Resolució al DOGV: https://t.co/g3U3I8OvRgpic.twitter.com/mdjcFWsK62 — GVA Educació (@GVAeducacio) 29 de enero de 2019

Criterios de valoración

1. Calidad de la edición. Máximo 63 puntos:

-Presentación y diseño: 0-20 puntos.

-Adecuación lingüística: 0-20 puntos.

-Uso de lenguaje inclusivo: 3 puntos

-Originalidad: 0-20 puntos.

2. Contenidos literarios. Máximo 60 puntos:

-Adecuación y coherencia de contenidos: 0-20 puntos.

-Ingenio: 0-20 puntos.

-Interés: 0-20 puntos.

3. Extensión de texto escrito en valenciano. Máximo 40 puntos:

-0,10 puntos / página.

4. Difusión del libro. Máximo 25 puntos:

-Cantidad de ejemplares: 0,02 puntos / ejemplar. Máximo 20 puntos.

-Difusión por medios electrónicos: 5 puntos.

5. Publicidad en valenciano. Máximo 10 puntos: 0,50 puntos / anuncio.

Solicitud, plazos y tramitación

1. Solo se aprobará el modelo de solicitud y los documentos que se adjuntan como anexos.

2. El modelo de la solicitud y los anexos estarán disponibles en el sitio web http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

4. Hasta que el procedimiento de tramitación no sea íntegramente telemático, para hacer la formalización efectiva de la solicitud, habrá que presentarla en papel, de conformidad con el punto 4 del artículo 10 de la orden antes mencionada.

5. El plazo de presentación de solicitudes y de libros será el siguiente:

a) Libros de las Fallas

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGV (30 de enero) y finalizará el 11 de febrero de 2019. Posteriormente, para optar definitivamente a los premios, en el plazo que acabará el 15 de febrero de 2019, las entidades solicitantes deberán presentar, en la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, cinco ejemplares del libro de la fiesta editado.

b) Libros de la Magdalena, tanto para las gaiates como para las colles.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta orden en el DOGV y finalizará el 8 de febrero de 2019. En el plazo que acabará el 14 de febrero de 2019 las entidades solicitantes deberán presentar a la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo cinco ejemplares del libro de la fiesta editado.

c) Libros de las Hogueras

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta orden en el DOGV y finalizará el 3 de mayo de 2019. Posteriormente, para optar definitivamente a los premios, en el plazo que acabará el 10 de mayo de 2019, las entidades solicitantes deberán presentar, en la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, cinco ejemplares del libro de la fiesta editado.

d) Libros de Moros y Cristianos

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a el día siguiente al de la publicación de esta orden en el DOGV y finalizará el 1 de octubre de 2019. Posteriormente, para optar definitivamente a los premios, en el plazo que acabará el 25 de octubre de 2019, las entidades solicitantes deberán presentar, en la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, cinco ejemplares del libro de la fiesta editado.

Dado que el calendario de las fiestas es dilatado y abarca un amplio período, las entidades solicitantes podrán presentar, simultáneamente, la solicitud y los libros ya editados. La presentación de solicitudes para optar a las ayudas implica la aceptación expresa y formal de las bases reguladoras y de la convocatoria.

Para más información sobre estas ayudas consulta la publicación del Diario Oficial de la Generalitat