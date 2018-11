Eduardo Casanova arremete contra OT: «Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero» Eduardo Casanova, director de 'Pieles'. / Wikimedia Source «Nunca me ha gustado Operación Triunfo» ha asegurado el director sobre el programa tras la despedida de Itziar Castro LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 2 noviembre 2018, 19:19

La despedida de Itziar Castro es uno de los temas más comntados y polémicos de la última edición de Operación Triunfo. El último en pronunciarse ha sido Eduardo Casanova, intérprete y director de la actriz en la película 'Pieles', por la que la ex profesora de OT recibió una nominación a los Goya. La catalana comunicó en sus redes sociales que la decisión había sido tomada de forma «unilateral por la dirección del programa» y «comunicada de manera precipitada».

Su cese dividió a los seguidores de OT entre los que están a favor de la labor de la profesora y los que concuerdan con la productora Gestmusic, que se justificó asegurando que Castro «no ha conseguido los objetivos esperados en su área». Casanova ha demostrado su pertenencia al primer grupo, con unas contundentes declaraciones que evidenciaban su aversión por el talent musical de TVE: «Nunca me ha gustado Operación Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero», aseguraba el cineasta en un tuit. «Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro. Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad», seguía el intérprete en su publicación.

Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro

Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad — Eduardo Casanova (@educasanova12) 31 de octubre de 2018

Sus seguidores reaccionaron ante su comentario con sugerencias de participación en el espacio televisivo, a lo que Casanova respondió tajante: «No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato».