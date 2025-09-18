Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
Intervención de un cáncer de próstata. R. C.

Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada

«La falta de disponibilidad pública de este tratamiento genera una clara desigualdad entre pacientes», se quejan la Sociedad de Medicina Nuclear y la Sociedad de Radiofarmacia

J. A. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:11

La Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim) y la Sociedad Española de Radiofarmacia (Serfa) han remitido un escrito conjunto a las autoridades ... sanitarias en el que expresan su preocupación ante el limitado acceso al radiofármaco Pluvicto en el sistema público de salud para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en fases clínicas avanzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  5. 5

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  6. 6 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  9. 9 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»
  10. 10

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada

Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada