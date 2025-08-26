Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AFP

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 15:06

Dos militares han resultado heridos este martes en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado.

Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía está cortada en ese tramo.

Con estos datos, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, uno de ellos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Está estabilizado e ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Así lo ha confirmado el delegado de Defensa en Ourense, el Coronel Peñas, en un acto esta mañana en el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense, que ha visitado junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El otro herido fue trasladado en ambulancia.

