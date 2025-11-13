La donación de 11.240.000 euros de la Fundación Amancio Ortega que permitirá construir un quirófano integrado de alta tecnología en Parapléjicos El dinero se destinará a cubrir los costes de ejecución de 10 proyectos en Parapléjicos en Castilla La Mancha

EP Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:51 Comenta Compartir

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aceptado una donación de la Fundación Amancio Ortega Gaona de los importes correspondientes a los costes de la ejecución de 10 proyectos en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Según la resolución, publicada el pasado lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), recogida por Europa Press, vista la propuesta favorable de la Secretaría General del Sescam, en la que se considera de máximo interés la aceptación de dicha donación para destinar dicho importe de la donación, se aceptado la misma, que asciende a 11.240.000 euros.

La donación se realiza bajo la condición de su afectación a la finalidad de adquisición de los bienes y ejecución de los proyectos referidos. A estos efectos, el Sescam tramitará y formalizará los correspondientes contratos, de acuerdo con la normativa de aplicación, con objeto de destinar el importe de la donación a la finalidad expuesta.

La ejecución de estos proyectos permitirá al Hospital mantenerse en la vanguardia de la atención a pacientes e impulsar la innovación científica y el bienestar de las personas con lesión medular.

La Fundación Amancio Ortega Gaona y el Sescam firmarán uno o varios convenios específicos y cuantos otros documentos sean necesarios en ejecución de lo aquí expuesto, en los que se concretarán las aportaciones periódicas que la Fundación Amancio Ortega Gaona realizará para sufragar los costes de actualización o dotación de los equipos, así como los de ejecución de las instalaciones y las obras recogidas en el Protocolo, dentro del máximo ofrecido por el donante.

En dichos convenios además se determinará cómo se harán los ingresos monetarios por la Fundación Amancio Ortega Gaona, así como el plazo y la documentación a aportar por el Sescam, con carácter previo a que se realicen dichos ingresos. En todo caso, dichos ingresos se realizarán en base a certificaciones expedidas por el Sescam en función de la instalación del equipamiento o de la obra recepcionada.

Qué es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo es un centro de referencia en atención integral a personas con lesiones medulares, reconocido por su dedicación especializada y su enfoque innovador. En sus más de 50 años de trayectoria, ha incorporado numerosos avances científicos y tecnológicos, consolidándose como el principal referente nacional en el tratamiento de lesionados medulares complejos.

Desde su creación, bajo el concepto de rehabilitación integral acuñado por Ludwig Guttmann, un equipo multidisciplinar en constante formación ha atendido a más de 35.000 personas con lesión medular, con el objetivo de ayudarles a vivir una nueva vida.