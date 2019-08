Nueva baja en Zapeando Ana Morgade en la inauguración de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia. / Antonio de Torre El programa de laSexta sufre un bajón con la audiencia en la última temporada e incorporan caras nuevas LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 28 agosto 2019, 17:56

Ana Morgade renuncia al programa Zapeando, como ya lo han hecho Chenoa y Frank Blanco. Este programa de laSexta va a tener que afrontar un nuevo curso con un importante lavado de cara y con Dani Mateo como presentador.

«Estoy muy contenta y muy triste», ha dicho Morgade en un comunicado publicado en sus redes sociales. «Os tengo que contar que después de 1400 programas cierro mi etapa como zapeadora. Me despido en septiembre, dispuesta a perfeccionar el hermoso y nunca infravalorado arte de la siesta», ha dicho la tertuliana con humor.

«Me esperan proyectos nuevos y espero que os entusiasmen tanto como a mí. Larga vida a Zapeando y a mis increíbles compañeros (los que veis cada día y muchos que no dan la cara, pero se dejan la piel y me han enseñado muchísimo«, ha añadido Morgade, que se ha despedido dando las »gracias a los que nos veis«. »Sois una gente estupenda. Prometo decir muy pronto dónde encontrarnos de nuevo«.

Comunicado de Ana Morgade en su Twitter. / LP

Ana Morgade comenzó en el programa de laSexta como invitada ocasional, pero el paso del tiempo hizo que la humorista fuera una colaboradora fija, tal y como ella misma explicó hace unos meses en La Resistencia.

«Durante los primeros programas me llevaron como invitada, para ir un día nada más. Entonces me llamaron, yo fui, hice más o menos lo que me mandaban y dijeron: «Ah, pues nos has gustado. Vente un par de días más, pero tampoco te fíes mucho porque el programa va como una mierda y en cualquier momento lo cerramos», le dijeron entonces. Aunque a decir verdad, Zapeando tardó poco desde ese momento en remontar en audiencias y, con ello, establecerse como uno de los ejes de la parrilla de laSexta.

La imagen Zapeando siempre ha sido muy receptiva por parte del público y ahora hay cierta preocupación por el desgaste en audiencias que ha sufrido el programa durante la última temporada. Es uno de los motivos por el que este cómico programa ha decidido emprender una nueva etapa para revitalizarse, aunque para ello Ana Morgade, Chenoa y Frank Blanco se han tenido que despedir.