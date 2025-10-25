La desconocida función de cada una de las alturas del horno

A.P. Sábado, 25 de octubre 2025, 01:19 Comenta Compartir

A la hora de cocinar, los detalles marcan la diferencia entre un buen plato y uno exquisito. Por ejemplo, si vamos a utilizar el horno en nuestra receta es importante conocer para qué sirven cada una de las alturas. Puede parecer indiferente, pero puede hacer que nuestra receta sepa diferente. Lo explica a la perfección la divulgadora @paula.unsitioparacadacosa. Utiliza sus redes sociales para dar consejos sobre el hogar. Bien sea de limpieza o de cocina como este caso.

Ella habla de cinco niveles. El primero de todos, el inferior, que está más cerca del calor, es ideal para «pizzas, panes con base crujiente y asados que quieres que se hagan bien por debajo». El segundo es el medio-bajo. Al ofrecer un cocinado más uniforme es ideal «asados lentos o bizcochos que quieres que suban sin dorarse demasiado arriba».

La tercera altura es la indicada para la repostería o platos salados. En ese se pueden hornear galletas, brownies, pasteles, quiches, verduras...El cuarto nivel es el mejor para gratinar, aunque también sirve para dorar un pescado o dar un acabado crujiente. Finalmente, arriba del todo, más cerca del grill, es el lugar perfecto también para gratinar o tostar pan, pero con cuidado, puesto que el calor es muy intenso.

¿Cómo limpiar el horno?

Una vez hayamos cocinado, es importante limpiar bien el horno. Al menos cada cierto tiempo. Pese a que cada vez más este tipo de electrodomésticos cuentan con una función como la pirólisis, por la cual la grasa y la suciedad más concentrada se descompone ante las altas temperaturas, si no lo limpianos nunca pueden quedar restos que, a la larga, dejan olor a quemado.

Es importante quitar todas las bandejas y rejillas y hacer la limpieza cuando el horno esté frío. En realidad son cuatro sencillos pasos: bicarbonato, vinagre, reposo y a rascar. Así limpiaremos también las bandejas. La rejilla y los raíles se limpian bastante bien bajo el grifo con la ayuda de un estropajo de acero inoxidable y un poco de lavavajillas. Enjuágalos bien una vez limpios y listo.