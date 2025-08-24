Desactivar Meta AI en WhatsApp: por qué quitar el 'círculo azul' y cómo hacerlo La aplicación integra hasta de tres formas diferentes esta nueva funcionalidad, que no termina de convencer a muchos usuarios

Hay quien ya está totalmente acostumbrado a verlo en su pantalla de Whatsapp, mientras que a otros todavía les sigue molestando la presencia del característico círculo azul en la conocida app de mensajería instantánea. Como viene ocurriendo con otras tantas compañías y plataformas, la inteligencia artificial (IA) ha logrado ya hacerse un hueco de honor en el funcionamiento de múltiples servicios y se ha convertido en una herramienta más tanto para el usuario como para la propia empresa.

En el caso de Whatsapp, el círculo azul representa a Meta AI, una especie de asistente personal que pretende facilitar la vida los usuarios de la aplicación para solucionar preguntas y aportar información. Entre algunas de sus funciones se encuentra la corrección ortográfica de textos, resumen y traducción o definiciones. Esta funcionalidad también recomienda películas o series, hace productos entre comparativas e incluso te ayuda a organizar viajes. Todo pensado para que no te haga falta ni salir de la aplicación.

Sin embargo, aunque no hay duda de la utilidad de sus múltiples funcionalidades, muchos usuarios siguen sin estar convencidos e incluso tienen dudas sobre su supuesta intrusión (que la compañía ha desmentido) y prefieren hacer desaparecer el círculo azul de su Whatsapp. Los motivos por los que muchos usuarios prefieren desactivar esta opción son muy diversos y van desde dudas sobre el supuesto uso de la información que se consulta y comparte hasta posibles errores en las respuestas o la preferencia por una versión más sencilla de la app.

La realidad es que Meta AI no puede quitarse por completo de la app, pero sí puede reducirse su presencia y hacerlo menos visible. Ten en cuenta que Meta AI se integra de tres formas diferentes: en la barra de búsquedas, en el botón flotante (círculo azul) y en su propia ventana de chat, como si fuera un contacto más de tu agenda. De estas tres formas, solo se puede suprimir una, la conversación. Para hacerlo, basta con borrar el chat al igual que lo harías con otro, manteniéndolo pulsaldo y seleccionando la opción de borrar.

También puede quitarse Meta AI de los grupos de Whatsapp, en caso de que seas el administrador. Basta con expulsarlo de la lista de integrantes como si fuera cualquier contacto.