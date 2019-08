Horóscopo gratis para el jueves 15 de agosto de 2019 Horóscopo del jueves 15 de agosto de 2019. Consultar el horóscopo del jueves 15 de agosto de 2019: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Miércoles, 14 agosto 2019, 23:27

Ya puedes consultar en LAS PROVINCIAS el horóscopo gratis de este jueves 15 de agosto sobre amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo del jueves 15 de agosto de 2019.

Consulta el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hóroscopo gratis del jueves 15 de agosto. Predicciones

Aries

Día de las sorpresas, de los encuentros insólitos y las situaciones inesperadas. Estás más dispuesta a perdonar y te propones pasar por alto ciertas cuestiones.

Tauro

Vas a descubrir muchas cosas que hasta ahora no habías detectado en tu pareja. No te envuelvas románticamente con alguien guiándote por una atracción sexual.

Géminis

Cuidado con lo que digas aunque lo hagas con la mejor intención. Decisiones. Día muy favorable en el que lograrás resultados positivos en gestiones legales.

Cáncer

Terminarás bien una tarea difícil de resolver y te dará prestigio en tu empresa. Tu opinión respecto a una cuestión de dinero podría enfrentarte con alguien.

Leo

Has aprendido tu lección y sabes como manejar mejor las situaciones familiares. Proponte echar tierra sobre un asunto engorroso del pasado para poder ser feliz.

Virgo

Estás en un punto positivo de tu camino laboral. No hagas alarde de tus éxitos. Ésta semana va a estar llena de invitaciones y reuniones sociales, acéptalas.

Libra

Proponte una nueva línea de acción, termina ya lo que no te conviene. Visitas. No confíes en lo que escuches, atiende a tus intuiciones y la voz de tu corazón.

Escorpio

No trates de resolverles los problemas a todo el mundo. La suerte y la alegría están de tu parte. Estás a punto de recibir un regalo agradable. En esta etapa el azar es propicio.

Sagitario

Prospera tu economía. En el amor te sientes más segura. No exageres en tu dieta. Vienen días de mucho movimiento y un fin de semana cargado de responsabilidades.

Capricornio

Lo que termina ahora salúdalo como un comienzo, muy positivo para ti en el amor. Movimientos económicos que te permitirán salir de gastos inesperados urgentes.

Acuario

Ten cuidado y no te involucres en situaciones que te causen problemas posteriores. Te has ilusionado con ingresos que no existen y has gastado lo que no tenías.

Piscis

En esta etapa tu trabajo requiere estabilidad emocional. Se abre un camino nuevo. La inactividad es causa de muchos problemas de hipertensión, várices e insomnio.