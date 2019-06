Consulta gratis la predicción del horóscopo del 23 de junio de 2019 Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario. Predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Sábado, 22 junio 2019, 22:14

Hóscopo gratis del 23 de junio. Predicciones

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hay agitación a tu alrededor y podría inquietarte, aclara malos entendidos. Cuídate, si notas que las cosas te cuestan realizarlas más que habitualmente, es que tienes las pilas bajas, descansa.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Alguien va a irrumpir en tu vida manifestándote sus sentimientos, te sorprenderá. Tendrás que echar mano de tu familia para que colaboren contigo en tus ansias de que la casa luzca impecable.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

No le des demasiada importancia a las cosas irrelevantes, establece prioridades. Será estupendo, porque te situarás en los lugares en los que puedas solucionar problemas, pero no todos a la vez.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tienes deseos de renovarlo todo, pintar la casa, cambiar los muebles o mudarte. Pero todo a la vez no se puede hacer, a sí es que, programa que es lo que más requiere tu atención.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No te fíes de los farsantes que fingen determinadas actitudes para conseguir lo que desean. Escucha todo lo que te puedan proponer, pero no des nada por zanjado hasta que no consultes con la almohada.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Te centrarás de lleno en tus tareas pero sabrás compaginar otros proyectos. Bajarás un poco el listón de tus exigencias, tanto contigo misma, como con los demás, procura no desilusionarte.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tomarás medidas para mejorar tus hábitos, No te faltará voluntad ni entusiasmo. Tu encanto personal y dotes diplomáticas atraerán a todo aquel que te propongas, estarás irresistible.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Los astros anuncian una etapa más favorable en el terreno amoroso, ya era hora. Tendrás la ocasión de pasar el día en buena compañía, te llenará de alegría y satisfacción, disfruta el momento.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Vas a aprovechar esta época para dar un empujón a todos tus proyectos. Deberás poner un poco de orden en tu economía, ya sabemos que para ti el dinero no es lo más importante, pero controla.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Procura mejorar tu salud cambiando aspectos relacionados con tus hábitos. Proponte unas formas más rígidas y no desistas de ellas, comidas, trabajo, deporte, en fin, un giro en todo, tiene su importancia.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Continuarás inmersa en una época de mucho trabajo y grandes perspectivas. Quizás en este momento para evadirte un poco del trabajo habitual, sería interesante dedicarte a algún tema social de colaboradora.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Pondrás freno a tus impulsos y aunque el objetivo sea el mismo, darás tiempo. Con el nuevo ciclo que has iniciado, notarás que estarás cargado de energía y nuevos proyectos que poner en marcha.