El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia distingue a José Vicente Morata y Antonio Soriano Aznar

Suplementos Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:53 Compartir

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, celebrado en The Terminal Hub de La Marina de Valencia, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia(COACValencia) rindió homenaje este miércoles a dos figuras destacadas del ámbito empresarial y comercial de la Comunidad Valenciana: José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, nombrado Colegiado de Honor, y Antonio Soriano Aznar, presidente de Honor Perpetuo del Colegio, reconocido como Agente Comercial Ilustre.

Ha sido un acto entrañable y cercano, con la presencia de representantes de la Cámara y del Colegio, así como miembros de instituciones, asociaciones y amigos del Colegio.

La ceremonia fue inaugurada por el presidente del Colegio, Carlos Requena, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció su presencia en un acto que «simboliza el reconocimiento a la dedicación, la colaboración y la excelencia profesional».

Ampliar Asistentes al acto

Entre los asistentes destacaron María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia; Vicente Ebri, Prior de la Lonja y Agente Comercial; Vicente Folgado, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio; Eva Quilez, secretaria general de la Cámara; Alejandro Bermejo, presidente de FEVAMA y de FIMMA-Maderalia; Miguel Clemades, director del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana; José Francisco Ballester-Olmos, vicedecano de la Real Academia de Cultura Valenciana y Colegiado de Honor; Luis Chinchilla, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana; y José Miguel Lorente, director de Relaciones Institucionales del Banco Santander, entre otros. Por parte del Colegio, también asistieron Antonia Alonso, Vicepresidenta, José Orero, Secretario Vicente R. Calatayud y Victoria Gil, vocales y Pascual Chulia, letrado del Colegio.

Durante su intervención, Carlos Requena destacó la estrecha relación que une a la Cámara de Comercio y al Colegio:

«El reconocimiento a José Vicente Morata como Colegiado de Honor es también un agradecimiento al apoyo constante que ha brindado a nuestra institución en todos los ámbitos. La relación entre Cámara y Colegio ha sido siempre fluida y muy positiva, con una colaboración permanente entre ambas entidades.

Requena subrayó además que «la sintonía entre Cámara y Colegio es destacable no solo a nivel institucional, sino también personal», y añadió:

«Los agentes comerciales de Valencia agradecemos profundamente a José Vicente su apoyo, especialmente en Feria Valencia, donde iniciamos los actos conmemorativos de nuestro centenario. Consideramos este recinto nuestra casa, porque somos fundadores de Feria Valencia. Gracias, José Vicente, por tu cercanía y compromiso. Bienvenido con letras de oro como Colegiado de Honor de este Colegio.»

Ampliar José Vicente Morata nombrado Colegiado de Honor

En nombre del Colegio, Victoria Gil hizo entrega a José Vicente Morata de una escultura con la figura del Agente Comercial. Morata, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con la mejora del tejido empresarial valenciano.

Asimismo, tuvo un gesto de reciprocidad entregando al presidente del Colegio una placa conmemorativa del centenario de COACValencia.

Ampliar José Vicente Morata entrega a Carlos Requena la placa conmemorativa del centenario

El acto continuó con el homenaje a Antonio Soriano Aznar, designado Agente Comercial Ilustre por su dilatada trayectoria profesional y su contribución al fortalecimiento del Colegio. Soriano, colegiado desde 1976, ha ocupado diversos cargos en la Junta de Gobierno —entre ellos los de vocal, secretario y presidente—, siendo una figura clave en la modernización y profesionalización de la institución.

Durante la entrega de la medalla y la placa conmemorativa, Carlos Requena recordó la importancia de su labor durante la crisis económica de 2008-2014 y su papel decisivo en la consolidación del Colegio:

«Antonio Soriano representa los valores del esfuerzo, la lealtad y la dedicación. Su ejemplo sigue siendo una referencia para las nuevas generaciones de agentes comerciales.»

Soriano, emocionado, agradeció el reconocimiento y recordó lo que el Colegio ha significado en su vida profesional y personal.

Ampliar Antonio Soriano recibe la placa y la medalla de Agente Comercial Ilustre

El evento, celebrado en el marco de los actos conmemorativos del centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia, incluyó también la presentación del vídeo institucional que recoge el histórico programa de vivienda social impulsado por el Colegio durante el siglo XX, una iniciativa pionera que contribuyó a la modernización urbana de Valencia y que refleja el compromiso social y colectivo de la profesión con la ciudad.

Con estos nombramientos, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia reafirma su compromiso con la excelencia, el reconocimiento al mérito y la proyección de la profesión hacia el futuro, en el marco de los actos conmemorativos de su centenario.