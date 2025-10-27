La clave para conseguir el rizo perfecto según Víctor del Valle, el peluquero de los famosos El experto comparte los mejores trucos para definir el cabello rizado

Sara Bonillo Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 01:26 Comenta Compartir

La relación de una misma con el pelo rizado es una especie de comedia romántica, como los libros de Megan Maxwell: primero dudas de si hacerte un alisado, luego te peleas un poco con ellos (y contigo) y finalmente, te das cuenta de que ese rizo perfecto y definido, es tu gran amor capilar.

Pero sí, cuesta mucho llegar hasta ahí. Por eso, Víctor del Valle, el peluquero más viral del momento, conocido por su maestría con la tijera y por haber peinado a las personas más influyentes de nuestro país, ha compartido en redes sociales una serie de recomendaciones para cuidar el cabello rizado y conseguir el rizo perfecto.

«Para lucir un bonito pelo rizado es necesario tener el cabello sano, nutrido e hidratado y aplicar un producto que nos dé esa fijación suave para conseguir definición del rizo. Es la clave para conseguirlo», explica el peluquero en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Respecto a la forma de aplicarlo, Víctor aconseja ponerlo con el pelo húmedo para que haya buena repartición del producto. El siguiente paso sería separarlo con un peine de púas anchas para no abrir demasiado el rizo y con una toalla o con una manopla que tenga un rizo de toalla hay que prensar el cabello. Para finalizar, el peluquero aconseja aplicar un poco de aceite.

Víctor del Valle ha peinado a numerosas personas famosas, especialmente influencers y creadores de contenido, como Vicky Martín Berrocal, Álvaro Escassi, María José Suárez, Alba Silva, Marina Barrial, María Segarra, Alejandra Rubio o Ibai Llanos, entre muchos otros.