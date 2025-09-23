Claudia Montes, la exmiss amiga de Ábalos, hospitalizada después de que forzaran su coche La mujer aseguró que estaba siendo amenazada y que tenía un «bombazo» por desvelar

Claudia Montes, la Miss Asturias que es examiga de José Luis Ábalos, es una de las implicadas en la trama de corrupción que salpica al que fuera ministro de Transportes. Tras mantener un perfil bajo al principio, esta mujer ha realizado varias apariciones en televisión. La semana pasada aseguró en Cuatro que tenía material contra el exsecretario de organización del PSOE. «En su día ya se me amenazó para que estuviera calladita y no dijera nada (sobre un presunto acoso de Koldo). Tras mi entrevista en televisión explicando los motivos de la demanda, hablé con él y tengo conversaciones grabadas en las que me arropa y me da la razón», explicó. Hay que recordar que Koldo la ha demandado y le reclama 25.000 euros.

Decía que próximamente demostraría lo mentirosos que eran Ábalos y Koldo, y advirtió que, si con ello pretendían silenciarla, habían logrado justo lo contrario. Además, fue más concreta al afirmar: «En las pruebas que tengo hay un poco de todo; es un bombazo, deberían tener un poco de miedo».

Pues bien, hace pocas horas se ha conocido que Claudia Montes ha terminado hospitalizada por un ataque de ansiedad después de que forzaran su coche. «El estrés producido por la manipulación de su coche, le ha provocado un trastorno neurológico con parálisis en parte de su cuerpo», han explicado en el programa 'En boca de todos'. Pese a que ya ha sido dada de alta, la situación ha sido todo un shock para ella.

Ya ha interpuesto una denuncia frente a la Guardia Civil y teme que la estén coaccionando para que no hable. Con el susto aún en el cuerpo y mostrando parte de su cara paralizada, Claudia Montes ha entrado en directo en el programa y ha dicho tajante que «no la van a callar».

A continuación, ha detallado cómo ha vivido esta invasión en su vehículo: «Veo que la cerradura se había forzado, que el parachoques estaba descolgado y que habían manipulado el cambio de marchas». Sobre el objetivo de estos daños, Claudia Montes no cree en las casualidades y piensa que todo esto es un aviso: «Es para dejarme ver que si pueden entrar en mi coche, en cualquier momento pueden entrar en mi casa».

