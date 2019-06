El primer plano de un calamar gigante visto por investigadores Se trata de la tercera ocasión en la historia que los científicos logran captar a esta escurridiza especie I. ASENJO Martes, 25 junio 2019, 13:22

Los expertos dicen que es un animal inofensivo, pero lo cierto es que sus dimensiones asustan. Su aspecto bien podría ser el de kraken, un ser de la mitología escandinava que engullía barcos con sus 3.000 metros de largo. El calamar gigante es una especie enigmática a la par que escurridiza que puede llegar a los 15 metros, con un peso que alcanzaría los más de 220 kilos. Gran parte de estas medidas se las llevan sus tentáculos, que pueden llegar a medir hasta seis veces la extensión de su saco visceral.

Hace unos días, un equipo de científicos consiguió grabar a uno de estos misteriosos animales en el fondo del océano de las aguas del Golfo de México, a unos 160 kilómetros de la costa de Louisiana.

El ejemplar del género Architeuthis se encontraba a 759 metros de profundidad y las imágenes son espectaculares, no solo por ser la tercera ocasión en la historia que los investigadores logran captar a esta criatura sino por la cercanía de la grabación. Un primer plano que se obtiene gracias al señuelo que sigue el animal, un cebo luminiscente que imita a una gran medusa, nombre con la que han bautizado a la tecnología usada por la cámara de alta definición. Al comprobar que no es una presa comestible, se escapa a gran velocidad y vuelve a la oscuridad de quien sabe donde o a saber hasta cuánto tiempo. A esas profundidades no hay luz, y ese es el objetivo del equipo de investigadores: estudiar el comportamiento de los animales marinos sin luz. Veintiocho segundos intensos de grabación después de casi 120 horas de filmaciones.

Las dos observaciones anteriores tuvieron lugar en aguas de Japón, la primera en 2006 y la segunda en 2012. En la segunda se utilizó el mismo cebo que ahora para atraer al cefalópodo, diseñado por la oceanógrafa Edie Widder, integrante de la expedición actual, financiada por la Oficina de Exploración e Investigación Oceánica, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). En ella participaron además los científicos Sönke Johnsen y Nathan Robinson.