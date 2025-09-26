El chef Dani García explica su truco para hacer la paella perfecta

A. Pedroche Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

La paella es el plato por excelencia de la gastronomía valenciana y, por qué no decirlo, uno de los símbolos de la cocina española más reconocidos internacionalmente. De hecho, en nuestra tierra tiene un componente emocional dado que es común prepararla el sábado o el domingo junto a la familia o seres queridos. Se trata de una elaboración muy sencilla y de pocos ingredientes debido a sus humildes orígenes. Esta receta data del siglo XV y fue creada por campesinos que cogieron los productos de la tierra y del campo que trabajaban para crearla. Pese a su simpleza, es muy delicada. Para conseguir un buen balance de sabores es fundamental cuidar cada detalle. Aunque luego cada maestrillo tiene su librillo.

El chef marbellí Dani García, galardonado con tres estrellas Michelin, ha explicado recientemente en el programa de TVE 'Hacer de comer' algunos de los trucos que él utiliza para conseguir la paella perfecta. Para García el fuego es el primer factor que marca la diferencia. De humo él entiende un poco. Se ha caracterizado por ser todo un experto en la comida ahumada. Según ha explicado, los primeros cinco minutos son determinantes para que se trabaje con una intensidad muy alta y así, conseguir que el arroz quede suelto y conserve su textura.

Por otro lado, el cocinero pide que se preste mucha atención al momento del reposo. Una vez se aparta la paella del fuego, es fundamental esperar al menos cinco minutos para servir el arroz. Así absorve los últimos matices del caldo y se asienta, logrando mayor consistencia. Como pequeño truco, se puede tapar con un paño de cocina mientras reposa.

Más allá de estos pequeños detalles que marcan la diferencia, la proporción de ingredientes es clave. Dani García recuerda que la cantidad de arroz y caldo debe adaptarse al tipo de cocina que se utiliza. En una vitrocerámica, la medida idónea se sitúa en unos 300 gramos de arroz y 1,2 litros de caldo, mientras que en los fogones de gas conviene aumentar la cantidad: 400 gramos de arroz y 1,3 litros de caldo.

Sobre la mejor variedad de arroz, el chef andaluz aconseja el bomba debido a su capacidad de absorción que impide la pérdida de firmeza y de cuerpo durante el proceso.

