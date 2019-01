«El cerebro es como una bici de montaña» 'Elevate'. «Quiero que lo que he encontrado llegue a todos los rincones del planeta». «Hay que pensar a lo grande y no tirar nunca la toalla, como hace Richard Branson» Pepe Monserrate Escultor ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 20 enero 2019, 00:06

De alto ejecutivo a escultor mediterráneo que practica apnea en Mazarrón. A sus 45 años, Pepe Monserrate no es el monje que vendió su Ferrari pero ha inventado 'Elevate' (léase 'éleveit'), un método de transformación personal que pretende fijarse en nuestro cerebro como aquella pegadiza cancioncilla de Movierecord, la antigua empresa de su padre.

-¿Qué tiene de revolucionario su invento?

- Que es una herramienta de transformación personal para utilizar a diario, como un cepillo de dientes, y que nos invita a parar en este mundo de locos y a definir qué queremos en la vida.

- ¿Y si uno no sabe lo que quiere?

- El primer día igual no lo sabes, pero en cuanto empiezas a profundizar, a cavar con la pala, llegas al corazón y encuentras cosas muy sorprendentes. Es un proceso. Lo primero es controlar la atención y acallar nuestra mente.

- ¿Qué pasa cuando las circunstancias son adversas?

- Puedes estar en un campo de concentración, como Viktor Frankl, pero el reducto final de un ser humano es la capacidad de elegir lo que tiene en la cabeza. Eliges tener odio, rencor... O lo contrario.

- 'Elevate', en inglés, puede sonar a producto.

- Es lo que pretendo que sea: un objeto de uso constante. Y en inglés, porque tiene vocación global. Quiero que lo que he encontrado llegue a todos los rincones del planeta.

- ¿Lo que ha encontrado no es lo que ya han dicho otros?

- He sido un gran lector de libros de autoayuda pero, como todos, al día siguiente solo era capaz de recordar el 20%. Mi momento eureka fue descubrir que la clave de cualquier proceso de transformación personal estaba en la herramienta, en recordar todos los días ese momentazo del 31 de diciembre, cuando te haces los buenos propósitos.

- Y lo dice el hijo del creador de Movierecord. ¿No nos estará vendiendo la película?

- Ja, ja, ja... Me alegra que me diga esto porque Movierecord es una de las marcas con mayor 'top of mind' de España. Tú le preguntas a cualquiera por Movierecord y...

- Mooooovirecoooord...

- ¿Lo ve? Todo el mundo te tararea automáticamente la cancioncilla. Nadie se olvida de ella, y 'Elevate' va precisamente de no olvidar nuestras metas. Yo estudié Empresariales, empecé Derecho, trabajé en cine publicitario en Londres y Nueva York, fui director de marketing en una multinacional alemana...

- Hasta que vendió su Ferrari.

- Je, je... Lo que pasó fue que llevando una pulserita en la muñeca de esas que te marcan cuántos pasos haces al día, de repente vi que era más probable cumplirlo que si solo te propones pasear más. Meter el recuerdo muchas veces al día de eso que quieres es lo que da el éxito. Lo llevé al plano profesional. Me propuse enviar cada día un email a cinco galerías de arte.

- Y luego ha expuesto en el Grand Palais de París.

- He tenido momentos duros pero hay que pensar a lo grande y no tirar la toalla, como Richard Branson, a quien pienso mandarle mi libro. Luego me propuse aplicar este método a la relación con mi mujer.

- ¿Le envió cinco mensajes de amor al día?

- Hice algo mejor. Yo era muy de contar mi película. Y decidí cambiarlo. Antes de disparar, empecé a preguntarle 'qué tal te ha ido' y a dejar que hablase ella.

- En su libro promete transformaciones neuronales en menos de un mes. ¿No exagera?

- Es científico. Y no cuento nada que yo no haya puesto en práctica. El cerebro es como una bici de montaña. Tiende a ir por el camino ya marcado, le da igual si conduce a un desfiladero. Pero hay que dirigirlo hacia el sendero que tú desees.