Un cazador que mató 5.000 elefantes asegura que lo volvería a hacer «10.000 veces» Ron Thomson. / YouTube Ron Thomson defiende que lo hizo para «ayudar a las diferentes especies para sobrevivir» LAS PROVINCIAS Miércoles, 10 abril 2019, 14:10

«5.000 elefantes, 50 hipopótamos, 800 búfalos, 60 leones, 40 leopardos y muchos más animales salvajes«. Ron Thomson defiende todas sus cazas que ha realizado desde 1959. Este guardabosques zimbauense, ahora retirado, de 80 años dice no arrepentirse de todo lo que ha cazado desde que a los 20 años entrada en el grupo local de guardabosques. Es más, justifica su actividad: »Ayudamos a las diferentes especies para sobrevivir«, dice Thomson.

El exguardabosques comenta que su actividad «no era sed de sangre, era por trabajo«, además de definir su caza como »reducción artificial es especies«. Ron Thomson comenta en una entrevista a The Independent que como guardabosques tenía que procurar que el entorno y sus habitantes animales fueran a la par, que los animales no deterioren el entorno en el que viven. Por eso, aparentemente acabó con la vida de más de 6.000 animales durante sus 60 años de actividad.

Thomson, lejos de arrepentirse se muestra contundente: «Lo volvería a hacer 10.000 veces más«.