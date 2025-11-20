Carmen Lomana y Remedios Cervantes: confesiones de dos mujeres fuertes sin filtro

EXTRA Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:56 | Actualizado 11:04h. Compartir

La cita se convirtió, el pasado sábado, en una celebración vibrante del universo beauty, donde la conversación sincera, la inspiración y las experiencias compartidas marcaron la diferencia.

La jornada comenzó con la presentación de algunas de las marcas líderes del sector, que mostraron sus novedades en cuidado facial, maquillaje y bienestar. Las asistentes pudieron descubrir tendencias, explorar texturas y conocer de primera mano los avances que están redefiniendo el mercado. A ello se sumaron charlas de especialistas en micropigmentación, medicina estética y cirugía plástica, que ofrecieron una mirada profesional, actual y muy cercana sobre el autocuidado y la búsqueda de resultados naturales.

Ampliar

Pero el plato fuerte vino en forma de broche final, Carmen Lomana protagonizó una charla íntima y cálida con la empresaria Remedios Cervantes, en la que habló sin reservas sobre la belleza real, la fama y lo que hay detrás de ella, la familia, el amor y la capacidad de reconstruirse ante las dificultades. En un formato ágil, ambas compartieron confesiones sobre el momento personal y profesional en el que se encuentran.

Remedios rememoró con honestidad cómo llegó a Valencia hace más de doce años para iniciar una nueva vida al otro lado de la fama, tras una crisis social media que le hizo replantearse toda su carrera. Lomana, por su parte, desgranó su día a día como tertuliana, prescriptora y figura pública, una de las más seguidas y solicitadas del momento.

Ampliar

Una jornada muy especial que culminó con un mensaje claro: las mujeres pueden liderar cualquier faceta de su vida cuando se sienten acompañadas, fuertes y auténticas, sin importar la edad.

Ampliar

El formato de esta cita ha resultado ser todo un éxito, y Novotel Valencia Lavant ya está preparando la segunda edición que se celebrará, con toda probabilidad, antes del próximo verano.