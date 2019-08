Esta es la capital gastronómica de España, según 'The Independent' El periódico se rinde a los encantos del norte LAS PROVINCIAS Sábado, 17 agosto 2019, 20:48

España sigue causando sensación como destino turístico. Si hace dos meses 'The New York Times' bendecía Valencia como la mejor alternativa frente a Barcelona, ahora es 'The Independent' quien ha caído rendido a la gastronomía de otra ciudad de la península: San Sebastián.

El medio asegura que la ciudad vasca tiene todo lo necesario para un fin de semana. Subraya que está rodeada de montañas colosales y por las relucientes playas del Golfo de Vizcaya.

Habla de que la localidad ha sido el lugar de veraneo de los monarcas durante años y que destaca porque sus restaurantes tienen 16 estrellas en total.

Pero también se puede disfrutar de una comida más asequible y para ello lo propio es dar una vuelta por los bares del centro y disfrutar de los tradicionales 'pintxos'.

También aconseja ir al museo de San Telmo, en el corazón de la ciudad, que alberga más de 35.000 piezas de colección que celebran la cultura vasca y española.