La canción valenciana contra el cáncer de mama Una de las participantes en el vídeo realiza el gesto que pretenden convertir en viral para simbolizar la lucha contra el cáncer de mama. / Youtube El mítico grupo 'Los Vicentes' compone una balada rockera para recaudar fondos para el equipo del INCLIVA, dirigido por la doctora Ana Lluch y pide convertir en viral un simple gesto LAS PROVINCIAS Domingo, 19 agosto 2018, 12:01

'Los Vicentes', la mítica banda valenciana de rock & roll, ha pisado mil escenarios y tocado en cientos de locales. Ha cruzado el charco para actuar y ha recorrido miles de kilómetros por carretera. Ha intentado resucitar con sus letras a leyendas del rock como 'Los Ramones' o 'Los Chuckberrys. Y ahora ha compuesto una canción para recaudar fondos en favor de la investigación del cáncer de mama para el equipo del INCLIVA, dirigido por la doctora Ana Lluch. La historia del nacimiento de 'En tu seno' (así se llama la canción), contada por Roberto el Gato, el vocalista de la banda, pone los pelos de punta. Una balada rockera que cuenta con colaboraciones especiales como la de José Manuel Casany, ex líder de Seguridad Social, que interpretarán el 12 de mayo en Play Club (en la calle Cuba, 8) para presentar su nuevo disco 'Love & Roll' y que pretende viralizar un simple gesto: llevarse la mano al pecho como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

La historia del por qué de la canción la explica en el vídeo que ha publicado en Youtube. ''Hoy me he enamorado'', comienza el texto Roberto el Gato. ''De una Rubieta que había visto hace unos años en una fiesta en la cual los organizadores juntaron a gente de las letras, del Roll y de la comunidad científica. Ya me gustó mucho ese día. Hoy la he vuelto a ver. Vivaracha, comprometida, locuaz, enamorada de lo suyo''.

''Mi ineptitud total en lo referente a ciencias provoca que me fije muchísimo en la peña de ese ramo. Un amigo común Pedro Alarcón Zamora nos ha puesto en contacto. Yo tenía esa sensación de nerviosismo que aparece cuando sabes que vas a tener a alguien delante que admiras profundamente y piensas en montones de frases estúpidas para intentar agradar'', continúa explicando.

''No ha hecho falta. Ana, así se llama, se ha encargado de que me sintiese cómodo desde el primer momento. Me ha hablado de compromiso, de actitud, de soluciones, de amor. Ana, ademas de molona y desenvuelta, cura el cáncer. Sí, peña. Y se queja de pertenecer a una comunidad desasistida. Que importante nos parece todo cuando estamos sanos, verdad?'', recuerda Roberto en su texto.

''A Ana le joroba muchísimo dar pena. Lo que quiere es dar guerra. Y los que me conocéis sabéis que esas palmas son las que me marcan el ritmo. En fin, hay dinero publico para cualquier gilipollez, no creo que haga falta que las enumere. Pero para Ana no hay. Ana es para mí la famosa que hay que seguir. Y no a políticos, capullos televisivos, deportistas del corazón, instagramers, o cualquier otro departamento de seguibles.

''En 20 minutos con ella he aprendido mas que en 50 años de televisión, periódicos, parlanchines varios y demás gentecilla no necesaria. Ana investiga cómo salvar a tu mami, a tu hermana o a tu chica del puto cáncer de mama. Es la autoridad MUNDIAL en la materia.

Se la rifan grandes corporaciones privadas, laboratorios y demás escoria. Ella, mientras, esta curando a tu familia en el clínico de Valencia. Prescinde de los sueldos y de los pelotazos. Como no cantarle cosas?? Yo solo tengo una banda de Rock and Roll. Y como todos, me creo mis mentiras. Ella no. Te cura, coño. Entonces se nos ocurrió reunir a un puñado de gente molona para concienciar a la gente de que investigar es la salvación. Hicimos esta cancion.

Vereis que hay un gesto, llevarse la mano al pecho izquierdo, el del corazón, que queremos que se viralice. Hemos montado una asociacion CON ANIMO DE LUCRO. Se llama En tu seno. Ya tiene feisbuq y de to. Asociaos joder. No somos una puta ONG con pisos en la castellana y reuniones de pijas aburridas en navidad'', explica.

''Sé que a ninguno de vosotros os corresponde hacer el trabajo que corresponde a los cretinos que nos gobiernan. Pero os lo pido. Me da igual que pongais pasta, ojo, si la ponéis va a ir directamente a sus manos, no a intermediarios buscando mejoras financieras. Os pido participación. Entrad en las redes de En tu seno entuseno.com y colgad vuestros vídeos o fotos haciendo el gesto de agarrar vuestro pecho. Compartid este vídeo. Haced lo que se os ocurra. Eso va a ayudar a Ana. Mostrad vuestro enfado ante el saqueo que representan las ONGS de mierda. Los privatizadores de la sanidad. Los que cuando tienen un problema se van a Houston a que les salve alguien que estudió con Anna''

''Anna es Ana Lluch. La mejor doctora del mundo en la materia. Investiga sobre ella y ayuda a que ella investigue. Ana es mi chica. Y espero que NUNCA tenga que ser la tuya'', concluye el emotivo texto.

Los Vicentes, rock valenciano

'Los Vicentes' se fundó en Valencia en el año 2009. Un proyecto que fue promovido por su actual vocalista, Roberto el Gato y al que se incorporaron músicos con una dilatada trayectoria musical, como Fede Spagnolo Ferocce (guitarra), Txoni Mantaras (batería) y Nacho Arnal (bajista), ex componentes de Seguridad Social, Jah Macetas y Los Estupendos. El nombre de la banda fue elegido por sus miembros en honor a Sant Vicent y ''porque llamarse Vicente es muy valenciano. Nuestro lema es, Maredeueta salva el rock'', comentaba Ferocce hace un tiempo en una entrevista.