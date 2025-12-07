Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tecnología con alma: así trabaja AmI4AHA, el grupo alicantino que quiere que envejezcamos en casa, con autonomía y dignidad

Ethicam transforma la videovigilancia en cuidado respetuoso: anonimiza cuerpos con avatares y filtros, procesa en local y permite elegir cómo ser visto, combinando seguridad, dignidad y autonomía real

Chema Bermell

Chema Bermell

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:12

«Que las personas mayores vivan más años no basta; queremos que los vivan mejor, en su hogar y con autonomía». La frase la pronuncia ... Francisco Flórez, catedrático del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante y director del grupo de investigación «Entornos Inteligentes para un Envejecimiento Activo y Saludable» (AmI4AHA). A partir de esta honda convicción humanista —que la tecnología debe servir a la vida cotidiana y no al revés—, su equipo está diseñando soluciones para que el envejecimiento pueda ocurrir en el entorno preferido de cada persona: su casa, su barrio, su comunidad.

