Planes de pensiones, un colchón de seguridad para la jubilación que no deja de crecer en la Comunitat

El ahorro que los valencianos destinan a este mecanismo subió un 8,1% en 2024, hasta los 7.651 millones de euros

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Jubilarse, afrontar el retiro con la paga que merezca cada cual a ojos de la Seguridad Social y.... Y también reforzar el flanco de la ... economía doméstica con un nivel superior de seguridad: así se abre paso el triunfante modelo de los planes de pensiones, un mecanismo de protección financiera para las familias españolas que no deja de crecer. El ahorro acumulado en este ámbito alcanzó los 92.242 millones de euros a cierre de 2024, lo que supone un crecimiento del 8,6% con respecto al año anterior, impulsado por la revalorización de los mercados financieros, que permitió compensar las prestaciones netas negativas derivadas de la reducción en los límites de aportación. Cataluña, País Vasco, Madrid y Aragón lideran las subidas del ahorro acumulado en estos productos, por encima del 9%. En la Comunidad Valenciana creció un 8,1% en 2024, hasta los 7.651 millones de euros

