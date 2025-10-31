Planes de pensiones, un colchón de seguridad para la jubilación que no deja de crecer en la Comunitat

Jubilarse, afrontar el retiro con la paga que merezca cada cual a ojos de la Seguridad Social y.... Y también reforzar el flanco de la ... economía doméstica con un nivel superior de seguridad: así se abre paso el triunfante modelo de los planes de pensiones, un mecanismo de protección financiera para las familias españolas que no deja de crecer. El ahorro acumulado en este ámbito alcanzó los 92.242 millones de euros a cierre de 2024, lo que supone un crecimiento del 8,6% con respecto al año anterior, impulsado por la revalorización de los mercados financieros, que permitió compensar las prestaciones netas negativas derivadas de la reducción en los límites de aportación. Cataluña, País Vasco, Madrid y Aragón lideran las subidas del ahorro acumulado en estos productos, por encima del 9%. En la Comunidad Valenciana creció un 8,1% en 2024, hasta los 7.651 millones de euros

Por CC.AA., Navarra lidera el ranking con un ahorro medio de 18.546 euros, seguida de País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón y La Rioja, todas ellas por encima de los 15.000 euros. A lo largo de los últimos cinco años, el patrimonio en planes de pensiones ha pasado de 82.014 millones a 92.242 millones, lo que supone un incremento acumulado del 12,5%, lo que refleja la resiliencia de estos productos en periodos de mercado con incertidumbre y su capacidad de recuperación en contextos de elevada volatilidad. Con respecto al número de cuentas de partícipes en planes de pensiones, se situó a cierre de 2024 en 7,31 millones, lo que supone un ligero descenso del 0,4% respecto a 2023. Tan solo en cuatro Comunidades Autónomas creció el número de partícipes en 2024: Cataluña, Islas Baleares, Canarias y Aragón. De este modo, el 15% de la población española cuenta con un Plan de Pensiones, un porcentaje que se eleva de forma significativa en el caso de Aragón (20,9%), La Rioja (19,8%), Madrid (19%) y Castilla y León (18,5%).

El ahorro acumulado se mantuvo en 2024 en el 5,8% del PIB, debido al mayor incremento registrado por el PIB a precios de mercado, respecto al incremento del volumen de activos de los planes de pensiones. Son datos extraídos del llamado Observatorio Inverco, una iniciativa creada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) «que tiene como objetivo ser un foro de análisis y debate para estudiar las tendencias y divulgar las opciones que ofrecen estos productos como fórmula de ahorro», según explican sus promotores. Sus conclusiones, a la vista de los resultados de esta investigación, avalan la idea de la necesidad de incentivar los planes de pensiones de empleo, mediante distintas fórmulas que proponen: revisar la liquidez a 10 años, desvincular los límites financieros de las aportaciones de los fiscales y elevar las deducciones fiscales.

La frase «Los datos confirman la solidez de los planes de pensiones como herramienta de ahorro para la jubilación» José Luis Manrique Director de estudios del Observatorio Inverco

El Observatorio Inverco recuerda en este punto que, mientras en España el ahorro en Planes de Pensiones Individuales y Planes de Pensiones de Empleo equivale al 8,4% del PIB nacional, la media ponderada en la OCDE se sitúa en el 58,1%, lo que pone de manifiesto el amplio margen de crecimiento y la importancia de reforzar los incentivos al ahorro privado. Ese organismo, como recuerda Inverco, ya ha identificado estas posibilidades de mejora en un reciente informe.

Un dictamen que, según José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio Inverco, «refuerza la importancia de seguir promoviendo medidas que fomenten el ahorro privado, en línea con las recomendaciones de la OCDE, para garantizar un futuro financiero más sólido para los ciudadanos». Y añade: «Los datos de 2024 confirman la solidez de los planes de pensiones como herramienta de ahorro para la jubilación». «El impulso de los mercados ha permitido alcanzar un nuevo máximo histórico», prosigue, «tanto en patrimonio como en ahorro medio por partícipe. »La perspectiva de los últimos cinco años muestra un crecimiento acumulado del 12,5%, en un entorno donde el atractivo fiscal se ha visto muy afectado por la reducción en los límites de las aportaciones«, concluye.