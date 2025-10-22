Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en una localidad a apenas 20 minutos de la capital de España

Mounjaro, el pinchazo del cambio: las inyecciones de moda en la edad madura

Los tratamientos «milagrosos» que conquistan las redes prometen un cuerpo más ligero, pero los expertos advierten: sin hábitos consolidados no hay futuro

Elena Meléndez

Elena Meléndez

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:09

El fenómeno ha irrumpido en nuestras vidas de manera silenciosa. En las farmacias los nombres suenan como salvoconducto de una nueva era del culto al ... cuerpo: Ozempic, Wegovy o Mounjaro, medicamentos nacidos para tratar la diabetes tipo 2 que, casi por accidente, se han convertido en la fórmula más comentada (y deseada) para perder peso. Lo que comenzó como un tratamiento médico se ha transformado en un fenómeno cultural alimentado por las redes sociales, celebridades y miles de testimonios anónimos que aseguran haber encontrado la solución definitiva. El auge ha sido tan vertiginoso que todavía no hay consenso profesional. Mientras muchos médicos alertan de su uso sin control otros celebran que por fin exista una herramienta eficaz para quienes llevan años peleados con la báscula. Yo misma acompañé en los inicios del boom a alguna amiga a su farmacia de confianza para recoger la pluma (nombre que se le da al bolígrafo con el que pincharte el tratamiento) de estrangis, es decir, sin receta, como si estuviéramos pillando marihuana. Hoy se abre un nuevo debate sobre cómo entendemos la salud, la estética y la voluntad. La cuestión es: ¿estamos ante un avance médico significativo o ante el último reflejo de una sociedad que busca resultados instantáneos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  6. 6

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  7. 7

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  8. 8 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Investigan una agresión machista en Cullera a una mujer hospitalizada en estado de coma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mounjaro, el pinchazo del cambio: las inyecciones de moda en la edad madura

Mounjaro, el pinchazo del cambio: las inyecciones de moda en la edad madura