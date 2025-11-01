Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«El maltrato que no vemos, pero que duele»: Valencia registra 303 casos atendidos por el teléfono contra el abuso a las personas mayores

El servicio de CONFEMAC revela que el maltrato a mayores es mayoritariamente psicológico y familiar, con 303 casos que exigen romper el silencio y actuar

Chema Bermell

Chema Bermell

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

En la Comunitat Valenciana, el maltrato a las personas mayores tiene una cifra, una voz y un dispositivo que lo escucha: el Teléfono contra el ... abuso y maltrato a las personas mayores (900 65 65 66), operativo desde 2019 y gestionado por la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC). Desde su puesta en marcha, este servicio gratuito y confidencial ha atendido más de 3.500 situaciones a nivel estatal. En ese mapa, la Comunitat ocupa el cuarto lugar en volumen de casos acumulados (tras Andalucía, Madrid y Cataluña), con 303 registros desde octubre de 2019, según los datos facilitados por la entidad. Las cifras son elocuentes y a la vez discretas: hablan de lo cotidiano, de lo que sucede puertas adentro, de lo que cuesta nombrar. El 78,23% de los casos se produce en el ámbito familiar y solo el 12,32% en residencias. Eso desafía estereotipos: el hogar, que debería ser el primer espacio de protección, es también el principal escenario de vulneración.

