La jubilación de 600 médicos en los centros de salud valencianos a final de año compromete la atención sanitaria

Dentro de poco más de un mes la sanidad valenciana puede encontrarse con un problema muy serio. Se trata de perder la opción de que ... los médicos que cumplen 65 años puedan seguir trabajando en los centros de salud. Actualmente hay casi 600 facultativos en los ambulatorios de la Comunitat con más de esa edad, tras haber pedido la jubilación activa mejorada, una medida que puso en marcha el Gobierno en 2022 para paliar la falta de médicos en Primaria y que permite cobrar el 75% de la pensión al mismo tiempo que siguen percibiendo el sueldo. Pero tenía una duración de tres años y acaba el 28 de diciembre.

Si esta norma no se renueva, creará un agujero enorme en toda España, y por supuesto en la Comunitat, al no poder disponer de esos centenares de médicos, que pasarían a estar jubilados, y los problemas de asistencia a los pacientes y el tiempo de espera se multiplicarían. El Ministerio de Sanidad confirma a LAS PROVINCIAS que está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para tratar de prorrogar esta normativa, pero aún no lo ha hecho.

La medida se centraba en los centros de salud y consultorios, no en los hospitales, por la falta de profesionales que hay y porque los nuevos médicos que logran la especialidad vía MIR (unos 250 al año en la región) no alcanzan la cifra de los que se jubilan. En la Comunitat hay 2.606 médicos en activo con más de 65 años, de los cuales 592 están en Atención Primaria. Se trata de 473 médicos de familia y 119 pediatras, según los datos de los colegios oficiales de médicos de las tres provincias.

Uno de ellos es Trinitario García, que trabaja en el centro de salud de Almoradí a sus 68 años. «Soy uno de los pocos que he querido seguir, porque me gusta lo que hago, continuaré un año o dos más, pero no mucho más», apunta. De hecho, la medida cubre hasta los 70 años como máximo. «Yo creo que el ministerio la va a prolongar porque no tienen más remedio, si no lo hace va a empeorar todo todavía», comenta. «Estoy en jubilación activa, tengo mi sueldo de médico y además soy pensionista», explica.

Aunque el problema viene en la declaración de la renta de cada año, al tener dos pagadores, la pensión y el sueldo. Les retienen unos 9.000 euros anuales. «Luego pagas mucho más a Hacienda, no salen las cuentas, no es rentable seguir trabajando. Pero no es el dinero, sino las condiciones laborales las que te tiran para atrás. Porque si me pagan un poco más pero estoy a gusto, con menos pacientes, es algo que me gusta, pero así como se trabaja es mucho estrés diario, con las agendas tan llenas y atendiendo urgencias y domicilios», critica.

En la misma línea se muestra Jesús Navas, médico del centro de salud Tres Forques de Valencia. «Soy docente de residentes MIR, que estaban pendientes de acabar su formación y por eso continué, y también porque me gusta Primaria», indica. «Me imagino que el ministerio lo prorrogará porque faltan médicos en Primaria. Hay mucha gente que se está jubilando, y los residentes no llegan a cubrir todos los huecos, por eso hay muchos médicos trabajando en centros de salud que no son especialistas, vienen de América Latina o son españoles pero sin el MIR, porque no han hecho la especialidad aún, pero es por la necesidad que hay», asegura.

Otra alternativa

Él escogió la otra opción que da el ministerio. «No elegí cobrar pensión y sueldo, sino que opté por la otra, que cada año trabajado al 100% aumenta el 4% la pensión de jubilación al mes cuando me jubile, porque si cobras sueldo y pensión, Hacienda te retiene más», justifica Navas. Ahora ha pedido continuar, pero al 50% de su jornada laboral, que se complementaría con el 75% de la pensión. Aunque para ello ha tenido que renunciar a su plaza en Tres Forques y en los próximos días le darán un destino en Valencia. «Las jornadas de trabajo con esta edad ya cuestan, pero la experiencia me permite afrontarlas mejor que otros compañeros más jóvenes, que han pasado por menos circunstancias, y se estresan más que yo, quizá por eso lo tolere más y estoy aguantando más tiempo», expresa.

Paralelamente, la Conselleria de Sanidad también tiene una medida similar para mantener en activo a algunos médicos, aunque esta se dirige más a los hospitales y no caduca el mes que viene. El criterio establecido para autorizar la prolongación de actividad de facultativos tras los 67 años es el mismo en todos los departamentos de salud y se concreta en la idea de prorrogar sólo en aquellos casos en los que la actividad profesional aporta un valor añadido, como puede ser la actividad docente o investigadora, la contribución a la consolidación de proyectos en activo o que la falta de profesionales de una especialidad determinada dificulte la cobertura de la plaza. Por eso no la conceden a todos los facultativos que la solicitan.

Y además, retomando la medida del ministerio, la mayoría de médicos prefieren no acogerse a ella y jubilarse cuando les corresponde. Como ha hecho hace unos días Aurelio Duque, que ya ha terminado su etapa profesional en el centro de salud de Alfahuir de Valencia. «Yo ya tenía decidido que cuando hiciera los 65 años he cumplido con creces en Primaria como médico y tutor de residentes. Quería pasar a otra etapa, porque viene gente joven», cuenta. «Todos los que conozco se han jubilado o se quieren jubilar, los que optan por prolongar su actividad son pocos», añade el hombre.

Y eso que el ministerio trató de incentivarlo para continuar, como hace con todos los facultativos de esa edad. «Me informaron por carta un año antes de cumplir 65 años, me animaban a seguir y me informaban de que tenía la opción de una jubilación flexible con todas las ventajas y que podía acogerme, porque hay mucho déficit de médicos de familia», apunta. Pero no quiso. Considera que hay «un problema de planificación» porque los MIR nuevos «no cubren las jubilaciones» y por ello «lo arreglan con la prolongación de la vida laboral». Cree que en las áreas rurales «se va a notar más la falta de médicos» si el ministerio no prolonga esta medida.