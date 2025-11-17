Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
Un médico de familia ausculta a un paciente en el centro de salud. Andrés Fernández

La jubilación de 600 médicos en los centros de salud valencianos a final de año compromete la atención sanitaria

Los facultativos se acogieron a la medida del Gobierno de prolongar su trabajo con 65 años y el Ministerio de Sanidad trabaja con el de Seguridad Social para prorrogarla, pero aún no lo ha hecho

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:05

Comenta

Dentro de poco más de un mes la sanidad valenciana puede encontrarse con un problema muy serio. Se trata de perder la opción de que ... los médicos que cumplen 65 años puedan seguir trabajando en los centros de salud. Actualmente hay casi 600 facultativos en los ambulatorios de la Comunitat con más de esa edad, tras haber pedido la jubilación activa mejorada, una medida que puso en marcha el Gobierno en 2022 para paliar la falta de médicos en Primaria y que permite cobrar el 75% de la pensión al mismo tiempo que siguen percibiendo el sueldo. Pero tenía una duración de tres años y acaba el 28 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  5. 5 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  6. 6

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  7. 7

    La estación que cambió el centro de Valencia
  8. 8

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  9. 9 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  10. 10

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jubilación de 600 médicos en los centros de salud valencianos a final de año compromete la atención sanitaria

La jubilación de 600 médicos en los centros de salud valencianos a final de año compromete la atención sanitaria