Generación sandwich: el futuro (y el presente) de los seniors de la Comunitat

Se llama 'generación sandwich' a esa franja de la población cada día más amplia que, ya avanzada la edad adulta, se encuentra en la tesitura ... de tener que atender tanto a sus hijos como de cuidar a sus padres. A menudo, coincide incluso que esas personas a su cargo presentan algún perfil problemático, en situación cercana a la dependencia o directamente necesitadas de atención permanente. Una coyuntura complicada para quienes quedan atrapadas entre ambas disyuntivas; de ahí lo de sandwich, una ingeniosa denominación. El nombre se le ocurrió a Dorothy Miller, una norteamericana trabajadora social de profesión, que recurrió a esa denominación para bautizar a las mujeres (porque suelen ser mujeres y late por lo tanto en ese perfil la brecha de género) que se encontraban atrapadas entre el cuidado de sus hijos y de sus padres. Entre pan y pan.

Son las integrantes de una estadística llamativa, con un punto inquietante: casi la mitad (48,2%) de las personas cuidadoras valencianas pertenece a esa generación. La conclusión, procedente del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados titulado 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', nace de una muestra representativa de más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país y elaborado por Laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Un estudio que desvela interesantes descubrimientos (por ejemplo, que siete de cada diez compaginan este rol con su actividad profesional) y que se enmarca en el llamado movimiento de 'Cinfa por los cuidados', un proyecto que la compañía lleva años promoviendo para acompañar y apoyar a los pacientes y a las personas que les cuidan.

Sobre esta premisa se entiende el alumbramiento del Observatorio de los Cuidados para ofrecer «una respuesta real a los familiares que, en una sociedad cada día más envejecida, prestan cuidados y atención a sus mayores, asumiendo una labor esencial y escasamente reconocida». Se trata, dice la compañía, de «dar visibilidad a las personas que cuidan de sus familiares en España y conocer el impacto que este rol tiene en sus vidas y en sus hogares». «En una primera fase«, prosigue »estamos abordando el cuidado y la atención que se proporciona a los familiares mayores, tanto si tienen algún grado de dependencia como si no, y, de forma gradual, analizaremos otros ámbitos del cuidado«. Son palabras e la doctora Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio. »Queremos conocerlas, profundizar en su bienestar físico, mental y emocional y saber si se sienten reconocidas y apoyadas«, señala. »Todo ello«, prosigue, »con un enfoque inclusivo y desde la empatía, porque cada forma de cuidar es válida y todas deben ser respetadas».

¿Y cuál es el perfil de la persona cuidadora valenciana? Según las conclusiones del informe, se trata de una mujer de 50 años, que en seis de cada diez casos (62,6%) es mujer y cuidadora principal, frente al 37,4% de hombres que asume este rol. Lo dicho: la brecha de género, fuente de desigualdad también en este ámbito. El estudio de Cinfa aporta más detalles, como que en ocho de cada diez casos el miembro de la familia atendido es el padre o la madre de la persona encuestada y, en la mitad, su edad supera los 81 años. Además, cuatro de cada diez (42%) conviven con la persona a su cargo y el 58,9% afirma atender a familiares con algún grado de dependencia.

El mapa que dibuja la investigación recién publicada revela que en el caso específico de la Comunitat, la mitad de las personas cuidadoras declaran llevar más de dos años asumiendo esta responsabilidad, con un tiempo promedio atendiendo al familiar de 3,2 años. Más de la mitad (52,4%) lleva a cabo los cuidados con una frecuencia semanal y el 47,6% restante lo hace de forma diaria. Y más datos. La investigación revela también que, de media, las personas encuestadas valencianas dedican 23,9 horas semanales a esta labor y ocho de cada diez (81,2%) afirman haber tenido que quitar tiempo de otras actividades: de hecho, el 67,8% se lo ha quitado a sí misma.

«Cuidar a las personas cuidadoras es cuidar también a nuestros mayores» Francisco José Tarazona Santabalbina Presidente de la Sociedad Española de Geriatría

¿Conclusiones? Más allá del preocupante panorama al que apunta el estudio de Cinfa debe anotarse también que cuando son preguntadas sobre cómo asumen este papel, seis de cada diez (59,3%) personas cuidadoras valencianas lo consideran una muestra de afecto y el 55,3%, una elección personal. Para cuatro de cada diez (41,7%), constituye una obligación personal o familiar y para el 34,4%), este rol dignifica como persona. Hay un porcentaje del 13,2% que considera que su economía les impide plantearse otra opción. Otras respuestas apuntan en esa misma dirección: el 12,6% vive la labor de cuidado como una obligación social y el 10,9% la considera una carga.

Unos datos que justifican la visión que al respecto enarbola Francisco José Tarazona Santabalbina, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG): «El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados nos permite conocer la realidad de las familias cuidadoras en nuestro país, una labor esencial, no solo por el tiempo que dedican, sino también por el bienestar que proporcionan a la persona que cuidan«. Y añade: »Conocer esta realidad en torno a los cuidados es imprescindible para una toma de conciencia social, porque cuidar a la persona cuidadora es velar también por nuestras personas mayores».