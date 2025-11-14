El arte que une abuelos y nietos en el IVAM

Lourdes Martí Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:49 Comenta Compartir

Su nombre es Un pequeño Gran Proyecto. Un espacio con mucho corazón, un encuentro intergeneracional del IVAM. Único y Pionero. «El planteamiento es dedicar un tiempo en el que los niños y las niñas trabajen con sus abuelos y abuelas (aunque hasta ahora sólo hayan ido abuelas). Es un taller de bellas artes, de trabajo artístico en el que por parejas van realizando diferentes proyectos de las distintas disciplinas», explica Paloma Rueda. Ella es la artista encargada de llevar a cabo el proyecto.

Éste surge del éxito de la línea de programa para público senior, els Grande l'IVAM, que llega a su cuarta edición). Dado el éxito que este grupo residente ha tenido a lo largo del curso pasado, el IVAM decidido replicar las sesiones para parejas de abuelas y nietos en fin de semana, sin necesidad de seguir todo el programa, pero dando la oportunidad a tener esta experiencia única en familia.

La pintura, escultura, dripping, collage, fotografía, objetos intervenidos o cerámica son el punto de unión entre estas dos generaciones que cuentan con un vínculo especial. «Tenemos la intención de que cambien un poco ese rol de yo no sólo cuido a mi nieto y lo llevo al parque, sino que pasamos la tarde juntos haciendo un tipo de actividad que no sabemos, intentamos que los niños contagien esa energía a sus abuelas y viceversa», añade la artista.

Habitualmente son los niños «los que llevan la iniciativa» mientras las abuelas les acompañan en esas «ideas creativas» de los más pequeños. La propia Rueda explica cómo se desarrolla la dinámica: «Primero vemos una exposición de aquí del IVAM y luego yo les tengo preparado material y una propuesta para hacer en torno a esta exposición. A veces tiene que ver con una cuestión técnica o de disciplina artística y otras veces más conceptual. Por ejemplo, el año pasado, el último que hicimos de sábados fue Julio González, que es la colección de una exposición que está permanentemente en este museo».

Algunas casitas realizadas por nietos y abuelos.

Flexibilidad y creatividad son algunas de las características del trabajo que realizan. «La exposición, es una parte un poquito más guiada, pero luego cada pareja sigue a su ritmo y la ven juntos y van comentando y van centrándose más en lo que les interesa más, lo que les gusta más. Aunque el planteamiento sea el mismo, luego cada trabajo no tiene nada que ver unos con otros. Les doy a ellos el material y empiezan a hacer enseguida su dibujo así en grande con líneas y luego cada uno sale completamente diferente», desgrana.

Sobre los objetivos del proyecto, incide: «La intención es que sobre todo los niños guarden un poco para el futuro este recuerdo. Es muy bonito esto, porque luego cuando se hagan mayores se acuerden de lo que hacían con su abuela, de cómo trabajaban allí, de los niños que conocían.»

Un recuerdo por el aniversario de la dana

La semana pasada, el trabajo se realizó alrededor de la dana que azotó parte de la provincia de Valencia hace un año. «Fue algo muy especial porque este espacio se convirtió en un almacén en el que se recogió ropa, comida y demás enseres para afectados. Yo les llevé unos cartones en forma de casita que se que se veían como una portada de libro, con forma de casa que se mantenía de pie, como una pequeña escultura. Y entonces ahí hicieron mensajes para los niños afectados por la dana. Y luego incluimos en todo lo que se repartió. Fue muy emocionante», concluye la artista.

