Arrugas en la edad sénior: más vale prevenir

Se llama Prevent Retinal y desde su mismo nombre ya avisa de que se trata de un producto de salud y belleza corporal que apela ... a que cristalice entre quienes lo usen esa máxima según la cual más vale prevenir... Es decir, un tratamiento que se inscribe en la línea de enfocarse a abordar las primeras arrugas, esa inquietante compañera de la edad senior, antes de que se conviertan en un problema. Un principio teórico sancionado en la práctica por el éxito: según sus fabricantes, es el activo «más buscado de la alta cosmética», un impacto que tal vez deba su hegemonía a esa denominación tan sugerente y a otros argumentos: por ejemplo, que su ingrediente principal, el retinal, «es un activo muy eficiente en contra de los signos del envejecimiento». Es decir, «que se lo puede aplicar cualquier persona que necesite esa función en su piel».

¿De qué clase de efectos hablamos? De su capacidad «para estimular la renovación celular con una tolerancia superior al retinol tradicional», una baza que «lo convierte en un aliado perfecto para combatir los signos del envejecimiento sin comprometer la salud cutánea». Y más preguntas. De dónde nace su extraordinario éxito: cómo se incuba esta clase de productos. Es decir, qué historia se oculta antes de recibir el aplauso de los usuarios. Respuesta: antes de que Prevent Retinal viera la luz fruto de de la colaboración entre Laboratorios Rofersam y Mercadona, debe anotarse según sus creadores que se esconde «más de cuatro décadas de experiencia científica». «Desde su fundación en 1979, Rofersam ha sido sinónimo de excelencia en cosmética dermatológica», señalan. Una larga tradición nacida gracias al espíritu visionario de su ideólogo, el empresario Elías Sánchez Porras: «tras una sólida trayectoria en la cosmética suiza, apostó por crear un laboratorio donde la ciencia, el arte y la belleza se fusionaran para ofrecer soluciones innovadoras y seguras para la piel».

La empresa también recalca su compromiso con el consumidor basado en tres ejes (innovación, ciencia y escucha activa), apunta a un proceso muy sofisticado antes de llegar al mercado («En el dinámico universo de la cosmética, la creación de una fórmula eficaz no es fruto del azar, sino de un proceso riguroso, multidisciplinario y profundamente conectado con las necesidades reales del consumidor», detalla) y apunta hacia ese sector de la sociedad donde florece el concepto antiedad: el exitoso canon tan demandado por la población más envejecida hacia el que se dirige esa política de prevención para que los estragos del paso del tiempo sean compatibles con un organismo más cuidado. ¿Cómo? Mediante este cóctel: Retinal de origen 100% natural obtenido por fermentación del microorganismo Halobacterium Salinarum, «con una altísima pureza y una tolerancia excelente, incluso en pieles sensibles», aliado con Extracto de Rosa Alpina, «un activo botánico que refuerza la barrera cutánea, mejora la vascularización, protege frente al estrés ambiental y ayuda a combatir el envejecimiento causado por el estrés ambiental».

Sus fabricantes esgrimen un estudio comparativo «que ha demostrado que el Retinal actúa directamente sobre la piel sin necesidad de pasos intermedios, lo que mejora su eficacia y reduce el margen de irritación con beneficios visibles para la piel». Y añaden otras variables para reforzar este consejo de fondo: el de prevenir la aparición de arrugas antes de que triunfen las canas por completo: actúa como precursor directo del ácido retinoico, «consiguiendo una eficacia hasta once veces superior al retinol tradicional en la conversión celular. ¿El resultado? Piel más lisa, firme, uniforme y rejuvenecida en menso tiempo sin riesgo de irritación.... El objetivo de fondo tan ansiado entre quienes desean alcanzar ese ideal: que no se note (demasiado) el paso de los años. Una aspiración que cristaliza mejor atendiendo el viejo precepto: más vale prevenir...