Arrugas en la edad sénior: más vale prevenir

Ganan peso los tratamientos de belleza y salud corporal que abogan por anticipar su aplicación antes de que sea demasiado tarde para la piel:

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:09

Comenta

Se llama Prevent Retinal y desde su mismo nombre ya avisa de que se trata de un producto de salud y belleza corporal que apela ... a que cristalice entre quienes lo usen esa máxima según la cual más vale prevenir... Es decir, un tratamiento que se inscribe en la línea de enfocarse a abordar las primeras arrugas, esa inquietante compañera de la edad senior, antes de que se conviertan en un problema. Un principio teórico sancionado en la práctica por el éxito: según sus fabricantes, es el activo «más buscado de la alta cosmética», un impacto que tal vez deba su hegemonía a esa denominación tan sugerente y a otros argumentos: por ejemplo, que su ingrediente principal, el retinal, «es un activo muy eficiente en contra de los signos del envejecimiento». Es decir, «que se lo puede aplicar cualquier persona que necesite esa función en su piel».

