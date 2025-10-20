Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Caso Antonio Famoso: cómo es posible cobrar la pensión después de muerto

La Seguridad Social ve «excepcional» que el fallecido en el barrio de Fuensanta siguiera percibiendo su paga de jubilación: una anomalía en el sistema que obedece a la falta de obligación de presentar una fe de vida para cobrar la mensualidad

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:20

Comenta

A veces, una historia estremecedora revela más sobre una sociedad que cien informes. Antonio Famoso, albañil jubilado de 86 años, vivía solo en Valencia. O, ... mejor dicho, dejó de vivir hace doce años sin que nadie lo advirtiera. No había llamadas, ni visitas, ni amistades cercanas. Separado de su mujer y distanciado de sus hijos desde hacía décadas, había roto todo contacto. En el edificio, la ventana siempre abierta, las palomas entrando y saliendo, el olor atribuible a un supuesto palomar. Muchos creyeron que se había mudado. No fue así. Se ha sabido porque una reciente filtración por su terraza afectó a la vecina de abajo: el seguro intervino y el resto ya es noticia. El caso, tan desolador en lo humano como perturbador en lo administrativo, ha encendido una pregunta inevitable: ¿cómo pudo seguir cobrándose su pensión de jubilación tantos años después del fallecimiento?

