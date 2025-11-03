Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cómo ahorrar para la jubilación: consejos para 'boomers'

El periodista económico José María Camarero publica un libro con sugerencias para mejorar las finanzas domésticas que incluye recomendaciones para pensionistas, actuales y futuros: «No hay que dejar de mover el dinero» ·

 

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

El libro se titula 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro', su autor es el periodista de la sección de Economía de ABC José María Camarero ... e incluye una serie de recomendaciones para mejorar el ahorro doméstico, incluida una serie de ellas dirigida al sector senior de la sociedad: nuestros pensionistas. Los actuales y los que se acercan a esa condición, hacia quienes dedica esta reflexión inicial. ¿Hay conciencia generalizada en España del concepto de ahorro? Respuesta: «En España tenemos un complejo histórico, incluso yo diría desde el punto de vista social, a la hora de hablar de dinero. No nos gusta. Mentimos o al alza, diciendo que ganamos mucho, o a la baja, argumentando que no llegamos a fin de mes. No nos agrada contar cómo nos va realmente. Y eso es un error. Está bien hablar de dinero, es lo que se llama el 'loud budget', una especie de «hablemos de dinero», para romper con ese tabú». Y segunda observación preliminar: «Es verdad que ahorramos poco: por una parte, porque tenemos unos ingresos muy exiguos, de media; pero por otro lado, porque no somos conscientes de la necesidad de ahorro, de que no sean otros los que manejen nuestro dinero. Lo dejamos ahí, que se vaya pudriendo en el banco, y no hacemos mucho más. Y eso hay que cambiarlo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

