Cómo ahorrar para la jubilación: consejos para 'boomers'

El libro se titula 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro', su autor es el periodista de la sección de Economía de ABC José María Camarero ... e incluye una serie de recomendaciones para mejorar el ahorro doméstico, incluida una serie de ellas dirigida al sector senior de la sociedad: nuestros pensionistas. Los actuales y los que se acercan a esa condición, hacia quienes dedica esta reflexión inicial. ¿Hay conciencia generalizada en España del concepto de ahorro? Respuesta: «En España tenemos un complejo histórico, incluso yo diría desde el punto de vista social, a la hora de hablar de dinero. No nos gusta. Mentimos o al alza, diciendo que ganamos mucho, o a la baja, argumentando que no llegamos a fin de mes. No nos agrada contar cómo nos va realmente. Y eso es un error. Está bien hablar de dinero, es lo que se llama el 'loud budget', una especie de «hablemos de dinero», para romper con ese tabú». Y segunda observación preliminar: «Es verdad que ahorramos poco: por una parte, porque tenemos unos ingresos muy exiguos, de media; pero por otro lado, porque no somos conscientes de la necesidad de ahorro, de que no sean otros los que manejen nuestro dinero. Lo dejamos ahí, que se vaya pudriendo en el banco, y no hacemos mucho más. Y eso hay que cambiarlo».

Establecido ese preámbulo, Camarero recuerda que la pandemia supuso supuesto «una revolución económica sobre todo para las generaciones más jóvenes». «Hemos cambiado el concepto de estar prevenidos ante alguna contingencia inesperada a intentar exprimir la vida al máximo. ¿Es normal anticipar un concierto que tenemos dentro de un año? Nosotros hacemos nuestros planes, pero al final la vida nos hace los suyos. Por eso, hay que disfrutar, sí. Pero también hay que pensar que esta vida que hoy tenemos no tiene por qué ser siempre así». Consejo de fondo: «Acostumbrémonos a vivir en la incertidumbre, eso no es malo. Simplemente, prevenidos». ¿Y el sector senior? ¿Qué recomendaciones le haría llegar? Mensaje principal para ellos: «No hay que dejar de mover el dinero, incluso aunque estemos jubilados».

Una sugerencia que luego detalla en los siguiente términos. Entiende el autor de la reciente publicación que cuando nos retiramos del mercado laboral «aún nos quedan muchos años de vida en los que debemos mirar por nuestros ingresos y por cómo podemos afrontar gastos que nos puedan llegar». «Además», prosigue, «me gusta recomendar que no nos fiemos de lo que nos propongan de forma aparentemente desinteresada». Recuerda Camarero que sobre los jubilados «se ciernen las miradas de muchos intereses y estafas contra las que tenemos que estar prevenidos. Solo nosotros somos capaces de decidir lo que queremos hacer con nuestro patrimonio, que nadie intente guiarnos». Y detalla a continuación una serie de consejos básicos, elementales, con el foco puesto en quienes se vayan a jubilar en los próximos años. «El primero, ser consciente de cuál va a ser la pensión de jubilación que nos corresponde». A su juicio, «a partir de los 50 años, los ciudadanos deben estar más ocupados en esta cuestión». Y añade: «A medida que se aproximan a la edad de retiro, es necesario acudir a la Seguridad Social para que nos vaya informando de cuál podrá ser nuestra pensión».

«A partir de la jubilación no se puede arriesgar sino mantener»

Segunda sugerencia. Una vez conocido aproximadamente ese importe, «debemos preguntarnos si con esa cuantía podemos mantener nuestras condiciones de vida y qué otros ahorros son necesarios para ello». «Es recomendable ir ahorrando a largo plazo en productos como fondos de inversión -más conservadores a medida que se acerca la edad de jubilación- y si se puede, fiscalmente hablando, lo que podamos aportar a los planes de pensiones», opina. También se pronuncia sobre lo relativo a la posesión de bienes inmuebles. Entiende por ejemplo que «el objetivo primordial debe ser llegar a la jubilación con la vivienda pagada: no podemos vivir de alquiler o pagando hipoteca estando jubilados. Eso es clave». De ahí nace una recomendación de índole global: «Ttodos los esfuerzos económicos que hagamos antes de jubilarnos deben pasar por ir quitándonos la deuda de la hipoteca o evitar un retiro viviendo de alquiler». «Las pensiones en España dan para lo que dan, un tercio son inferiores a 800 euros al mes, y vivir con esa deuda supone un lastre para los jubilados», apunta.

¿Y los que están ya jubilados? ¿Qué les aconseja? La idea clave es «intentar que el ahorro que tengamos acumulado de nuestras vidas siga moviéndose algo al menos por encima de lo que está la inflación en cada momento, aunque ya sin arriesgarlo, evidentemente». «A partir de la jubilación no se puede arriesgar, sino mantener», continúa. «Si teníamos un plan de pensiones, rescatarlo poco a poco, en forma de renta mensual. Financieramente nos viene mejor para nuestros bolsillos, para planificarnos, y fiscalmente también». Una orientación que sirve también para quienes tengan un fondo de inversión. «No es recomendable recuperar todo el dinero ahorrado de un día para otro, sino como una renta periódica, un suplemento mensual a la pensión», señala. «Y si teníamos una vivienda en alquiler, mantener esa renta adicional. Es decir, no descapitalizarnos de todos nuestros ahorros por el mero hecho de cumplir 65 años y jubilarnos.

¿Resumen? Camarero insiste en que hay muchas opciones de ahorro de cara a la jubilación más allá del plan de pensiones«. Apunta al respecto la existencia de todo tipo de fondos de inversión para todo tipo de ahorradores y edades. productos como seguros de vida-ahorro »que también permiten generar buenos rendimientos« o diversos planes de ahorro: asegurado, sistemático... »Son productos sencillos, sin gran riesgo, y que permiten no solo ahorrar sino generar un rendimiento que va más allá que el que nos pueda dar un depósito bancario«, concluye.