¿Cuándo es el cambio de hora en México 2025?: los municipios que sí cambian la hora en noviembre El domingo 2 de noviembre de 2025, a las 02:00 a.m, sus habitantes tendrán que atrasar una hora sus relojes

El cambio horario de verano fue eliminado por ley en la mayor parte de México en el año 2022, quedando establecido un horario estándar fijo que se mantiene todo el año. Esta medida aplica para la toda la República Mexicana a excepción de los municipios de la franja fronteriza norte.

Esto es así porque los municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos mantienen el cambio horario para coordinarse mejor y no perjudicar las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

¿Cuándo se cambia la hora en México?

En esos municipios fronterizos sí se aplica el cambio horario. El domingo 2 de noviembre de 2025, a las 02:00 a.m, sus habitantes tendrán que atrasar una hora sus relojes, pasando de las 02.00 a.m a las 01.00 a.m. En el resto del país, la hora no se cambia.

¿Qué municipios de México cambian de horario?

Baja California: Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada, San Quintín y San Felipe.

Chihuahua: Coyame de Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo. Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Para qué se cambia la hora?

El objetivo principal del cambio de hora es ahorrar energía al aprovechar más la luz del día. Los municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos no cambian de horario para no perjudicar las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

Cambio de hora en Estados Unidos

El domingo 2 de noviembre a las 02:00 a.m., Estados Unidos hará el cambio oficial al horario de invierno (estándar). En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora. Algunos estado no aplican el cambio horario: Arizona, Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam e Islas Vírgenes.

