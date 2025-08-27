Qué hacer si te cae agua del aire acondicionado del vecino Es un problema muy habitual que puede terminar en una confrontación directa si no se sabe cómo solucionar el problema

Llega el verano y con él las altas temperaturas que incluso hacen que nos pensemos dos veces si salir a la calle o no. Este año, las olas de calor han azotado con fuerza el país, haciendo casi insoportable realizar tareas sencillas tanto fuera como dentro de casa. Limpiar, hacer la compra o directamente cocinar parece misión imposible cuando los termómetros no bajan de los 40ºC.

Muchos no se complican y prefieren pasar las altas temperaturas en casa, lejos del sol y el calor de la calle, y preferiblemente con el aire acondicionado encendido. SI bien es cierto que hay quien no duda en consultar las mejores horas para encender los electrodomésticos y ahorrar un poco en la factua a final de mes, otros tienen todo el día el aparato en marcha para mantener la vivienda fresca y no pasar más calor de la cuenta.

Sin embargo, poner el aire acondicionado en verano implica tener que revisar frecuentemente el agua que suele expulsar para recogerla y evitar que termine derramándose o incluso goteando a la calle o algún vecino. Esto ocurre porque la función del aire acondicionado es precisamente condensar la humedad del interior de la vivienda y canalizarla a una tubería de desagüe. Muchas veces, esto se traduce en problemas si quien vive arriba no se preocupa de hacerlo y termina cayendo cada dos por tres el goteo al inquilino de abajo.

Pero ¿qué hacer si te cae agua del aire acondicionado del vecino? No es una situación tan fácil de afrontar como puede parecer, ya que en algunos casos puede derivar en una confrontación si las dos partes no se ponen de acuerdo. Para empezar, la Ley de Propiedad Horizontal, en la cual se estipula la normativa para regir comunidades, establece que siempre se debe pedir permiso para instalar cualquier equipo de aire acondicionado, especialmente cuando puedan causar molestias al resto de propietarios.

Atendiendo a esto, si el aire acondicionado te molesta de forma habitual, lo lógico es que sea porque está mal colocado y por lo tanto deberás hablar con el administrador de la finca o presidente. Ten en cuenta que cada comunidad puede o no tener sus propios estatutos internos, así que deberás comprobarlos para dar con una solución más concreta. No obstante, siempre es recomendable hablar primero con el vecino para ver si el problema puede solucionarse de forma más directa.