Cuando BYD aterrizó en el mercado español todo el mundo miraba de reojo a esa firma con una gama cien por cien eléctrica, caracterizada por un nivel de calidad nunca visto en una firma de origen chino. Una propuesta atrevida y de un más que notable atractivo que en poco tiempo despejó todas las dudas que se pudieran tener ante la llegada de un actor totalemente nuevo en el escenario del automóvil.

Ahora, más de dos años después BYD ha pasado de ser un desconocido aspirante a convertirse en uno de los principales protagnistas del mercado electrificado gracias a una cada vez más amplia gama que estará representada en ECOMOV del 26 al 28 de septiembre de la mano de su concesionario en Valencia, BYDQuadis Dream.

Polivalencia eléctrica

La muestra de BYD en La Marina va contar con todo tipo de modelos, como es el caso del Dolphin Surf. Este vehículo se ha posicionado como uno de los modelos eléctricos de referencia en España, convirtiéndose en líder de ventas en el canal particular. Se trata de un utilitario cien por cien eléctrico que ha logrado atraer a conductores que buscan movilidad sostenible, precio competitivo y tecnología avanzada sin renunciar a confort ni seguridad.

Disponible en acabados Active, Boost y Comfort, integra tecnologías propias de BYD como la e-Platform 3.0, la innovadora Blade Battery y un sistema de propulsión eléctrica altamente eficiente. La gama cuenta con las motorizaciones de 88 CV en las versiones Active y Boost y la de 156 CV reservada para el nivel de acabado Comfort.

Las baterías LFP de 30 kWh y 43,2 kWh proporcionan autonomías reales de hasta 322 kilómetros en ciclo combinado y hasta 507 kilómetros en urbano, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes. Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 85 kW, con la posibilidad de pasar del 10 al 80 por ciento de la batería en apenas media hora.

En cuanto a diseño, el modelo de acceso a la gama chinca destaca por su perfil compacto de 3,99 metros de largo y detalles estilísticos que refuerzan su identidad. El interior es otro de sus puntos fuertes. Gracias a la distancia entre ejes de 2,50 metros y a la ubicación de la batería bajo el suelo, el habitáculo resulta espacioso para cuatro ocupantes y ofrece un maletero de 308 litros ampliable a más de 1.000 litros con los asientos abatidos.

La ergonomía y la calidad de materiales se complementan con hasta 20 compartimentos de almacenamiento y un equipamiento que incluye pantalla táctil giratoria, conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto, acceso sin llave mediante y la función para alimentar dispositivos externos.

La seguridad también es prioritaria. El Dolphin Surf incorpora un elevado porcentaje de acero de alta resistencia en su estructura y un completo paquete de asistentes a la conducción de serie como el control de crucero inteligente, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y control de presión de neumáticos.

El hermano mayor

Justo por encima del Dolphin Surf se encuentra el Dolphin, un hermano mayor que se ha consolidado como uno de los eléctricos más vendidos de su segmento, con más de 2.500 unidades comercializadas y una destacada cuota de mercado.

La última actualización del Dolphin refuerza su equipamiento y prestaciones. La potencia de carga rápida en corriente continua pasa de 88 kW a 110 kW, reduciendo los tiempos de recarga del 30 al 80 por ciento a solo 26 minutos. También se ha optimizado la bomba de calor para mejorar la eficiencia y se han ajustado suspensión y dirección para incrementar agilidad y confort. El maletero gana capacidad, pasando de 345 a 364 litros.

El Dolphin integra el sistema eléctrico 8 en 1 de BYD de 204 CV y la batería Blade Battery de 60,4 kWh en las versiones Comfort y Design. Esta combinación ofrece hasta 427 kilómetros de autonomía en ciclo combinado y 559 en urbano.

La gama BYD tambien cuenta con otras alternativas como es el caso del Atto 2, un B-SUVequipado con un motor de 177 CV y 312 CV de autonomía, el Atto 3 un todocamino compacto (4,46 metros) con 204 CV y 340 kilometros conuna sola carga, y los todocamino premium Sealion 7 y Tang con poterncias superiores a los 50 CV.

Alternativas PHEV

El catálogo de BYD también cuenta con variante shíbridas enchufables como las ofrecidas en la serie Seal U. Una oferta qye cuenta con un motor de 218 CV con baterías de 18,3 o 26,6 kWh, segun versiones, y un propuslor superior de 324 CV con la batería de mayor capacidad.

Todos ellos cuentan con una autonomía total de más de 1.100 km, y, en el caso de las variantes de 218 CV, con 125 y 177 km de autonomía eléctrica. BYDha anunciado recientemente qeue va a pliar su gama híbrida enchufable a las berlinas Seal, en configuraciones de 184 CV con una batería de 10 kWh y 212 CV, con una capacidad ampliada hasta los 19 kWh.

