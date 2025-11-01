Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Maribel Vilaplana, en el hospital
Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5

    Los errores de Mazón
  6. 6

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  7. 7

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  8. 8 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  9. 9

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  10. 10

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana