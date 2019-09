Brad Pitt: «Me enseñaron a ser fuerte y no mostrar mis debilidades» Brad Pitt, el pasado agosto en el Festival de Venecia. / Efe El intérprete estrena mañana 'Ad Astra', épica película de ciencia ficción que representa «un viaje íntimo del alma» MARÍA ESTÉVEZ Jueves, 19 septiembre 2019, 00:37

'Ad Astra', la película dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt, llega finalmente este viernes a las salas de cine. Épica y también intimista, lo cierto es que la cinta no acababa de encontrar acomodo en la cartelera. En ella, Pitt da vida a Roy McBride en su viaje para encontrar a su padre en lo más recóndito del sistema solar.

-'Ad Astra' es una película que habla de la vulnerabilidad.

-He crecido en una época en la que se nos enseñaba a ser fuertes, a no mostrar debilidades, a respetar. Hay un gran valor en ello, pero también crea barreras dentro de uno mismo porque te niegas, en cierto modo, el dolor o todo aquello que te hace sentir vergüenza, ya sea real o imaginado. Estamos proponiendo que quizás haya mejores planteamientos porque al abrirte creas mejores relaciones con la gente que quieres y contigo mismo.

«Todavía recuerdo con emoción el día que pisé un gran estudio por vez primera»

-¿Cómo ve esta película?

-Es una producción que trata sobre la honestidad con uno mismo. En la vida uno no debe preocuparse tanto por los 'me gusta' y sí con ser abierto consigo mismo. A veces, eso nos lleva a lugares oscuros pero lo importante es no engañarse.

-Tras el estreno de sus dos películas este año, 'Ad Astra' y 'Érase una vez en... Hollywood', sin duda se postula como favorito a los Oscar.

-Todos los años vemos a grandes actores reconocidos y no reconocidos por su trabajo en el cine, cuando te toca la lotería es divertido y cuando no, se lo lleva algún amigo tuyo. En mi caso lo dejaría así.

-Casi podría decirse que 'Ad Astra' es una metapelícula ya que usted ha llegado al filme tras uno de sus peores años.

-Y yo que pensaba que no era tan malo (bromea). Me ha tocado la lotería con este filme, es sensacional.

-Lo que Hollywood le ha hecho se ve reflejado en el filme.¿Ha exorcizado sus demonios a través de este personaje?

-Vengo del Medio Oeste americano. Lo cierto es que para mí fue muy emocionante cambiar de vida y mudarme a Los Ángeles durante mi juventud. Quería vivir rodeado de la industria de Hollywood. Todavía recuerdo con emoción el día que pisé un gran estudio por primera vez. De alguna manera, sigo siendo el tipo de Missouri a quien todo lo que ve en Hollywood le conmueve. Reconozco que es difícil el camino, que uno se viene abajo cuando no consigue trabajo o la respuesta a lo que haces es negativa. Eso desmoraliza mucho, pero me apasiona contar historias, aprender y mejorar mi interpretación. Es un arte que necesita ejercitarse. Todos los actores necesitamos atención, que la industria nos quiera, pero es cierto que en este foro yo he encontrado a la gente más fascinante, curiosa, inteligente y sabia.

-Mirando hacia atrás, ¿echa de menos algo de aquellos años cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria del cine?

-Nada, tal vez el anonimato. No echo de menos aquellos años de fracasos, de llamar puertas. Prefiero el éxito. Es muy excitante el viaje, la aventura de superarte, de perseguir algo, de aprender para saber donde tienes que poner los pies. Hay una gran energía en todo eso, pero ahora es importante hacer otras cosas, mejorar en otros aspectos de la vida. Yo sigo con hambre de conocimiento, eso todavía existe en mí.

-¿Qué tipo de proyectos busca?

-Cambia de un momento a otro. Para mí lo importante es terminar con el sentimiento del trabajo bien hecho. A veces, me inclino hacia una historia por la idea que la mantiene, o por el director, o por seguir un camino que me he marcado. Creo, sinceramente, que el futuro se presenta muy interesante.

-¿Con qué pregunta debe salir el público del cine tras ver 'Ad Astra'?

-Espero que todos nos cuestionemos si hay una mejor definición de nosotros de la que tenemos, si podemos ser capaces de mejorar la relación con aquellos que nos quieren. Eso es lo que buscamos. Este ha sido el filme más difícil en el que he trabajado. Como productor he tenido cuidado de mantener el equilibro entre la trama y la delicadeza del contenido porque es un viaje íntimo del alma.