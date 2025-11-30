Matty Sánchez, experto en fitness: «Estos 50 alimentos tienen casi cero calorías y son ideales para adelgazar» El coach ofrece una lista de productos saciantes y saludables para ayudarnos a lograr un déficit calórico

Mar Georga Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:46

A la hora de perder peso, las restricciones resultan contraproducentes ya que pueden desencadenar efectos negativos como atracones o una relación perjudicial con la comida. En lugar de dejar de comer, o limitar la ingesta de manera drástica, podemos sustituir alimentos no saludables y altos en calorías por otros que sean saciantes y además no engorden.

Teniendo en cuenta que todo cambio importante en la dieta debería de ser consultado antes con un profesional, el experto en fitness Matty Sánchez nos ofrece una lista de 50 alimentos saludables y bajos en calorías que, además, son perfectos para saciar el apetito. «Son productos que aportan mucho volumen, sacian, y apenas suman calorías», destaca el coach online.

Lista de 50 alimentos saciantes y bajos en calorías

- Pepino: solo 15 kcal por cada 100g

- Sandía, pomelo y arándanos: entre 30 y 40 kcal

- Gelatina 0%: apenas 1 kcal por unidad. Esta opción es perfecta para los que tengan antojo de dulces.

- Apio y lechuga: 14 kcal por 100g

- Tomates: 20 kcal por 100g

- Fresas: 30 kcal

- Champiñones: 22 kcal por cada 100g

- Pasta de konjac: «Increíble, solo 9 calorías por 100 gramos, y parece pasta real», destaca

- Café solo (americano), infusión de hierbas o té verde: 1 kcal, «pero sin azúcar, ni miel, ni siropes», advierte

- Rábanos, calabacín, acelgas, berenjenas, brotes de bambú, nabos, endivias, espinacas, coliflor o pimientos: todos por debajo de 30 kcal

- Judías verdes, espárragos, jícama, brócoli, kale, coles de Bruselas, rúcula, cilantro, diente de león o nopal: opciones que oscilan entre 20 y 45 kcal

- Snacks como pepinillos encurtidos (sin azúcar) o caldo de verduras casero: apenas aportan 10 a 12 kcal

50 alimentos con casi 0 calorías para perder peso y grasa ✍🏼🤩 Si quieres bajar de peso o perder grasa, debes anotar, guardar y enviar este vídeo a quien también estén en ese proceso, ya que estos alimentos van a hacer tu déficit calórico más sencillo y así perder peso de forma mazo eficaz 💪🏼 Y con perder peso rápido, me refiero a que de esta forma vas a poder comer más comida, por menos calorías, haciendo tu déficit calórico más fácil y así perdiendo peso sin sentir que pasas hambre y pudiendo mantenerlo a largo plazo 😉

En su listado aparecen verduras, frutas, infusiones y, además, recomienda combinaciones nutritivas y deliciosas, como las fresas con queso fresco batido 0%. La cual «te da un bol enorme, delicioso, saciante y con muy pocas calorías», señala. El experto en adelgazar recuerda que «la pérdida de peso se consigue cuando consumes menos calorías de las que gastas en tu día a día».