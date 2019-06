Benin, la cuna del vudú

Oumar Farouk Aboubacar es musulmán, pero se cuida mucho de importunar a Shango, el espíritu de los cielos que es capaz de fulminar a criminales y mentirosos con solo desatar una tormenta de rayos y truenos. Suena a superchería, pero en Benin, costa occidental de África, hay cosas con las que no se juega. La mayoría de la población profesa la religión animista, que hunde sus raíces en la noche de los tiempos y es oscura como ese corazón de las tinieblas del que hablaba Conrad mientras remontaba un río del que había desaparecido cualquier signo de cordura. Una tradición que se alimenta de fetiches y sacrificios de animales para contactar con los antepasados, en especial con aquellos que no parecen dispuestos a pasar página. Cuna de la santería cubana, del palo mayombé, del vudú haitiano.

Oumar negocia con el hechicero Dah Toffa, de la etnia sawhe y máxima autoridad de la aldea Bopa, para que los blancos asistan al ritual que se desarrolla al caer la tarde a orillas de un lago donde la brisa riza las olas y la pesca es abundante. Siempre es un acontecimiento cuando los 'yobo-yobo', como por allí se conoce a los occidentales, hacen acto de presencia. Ellos pagan la ceremonia en la que se sacrificará una cabra y un par de gallinas, ofrendas de las que acabarán dando buena cuenta los mismos que imploran el favor de los muertos entre danzas espasmódicas y tragos a una botella que mengua a ojos vista. Nadie entra en trance, pero el cuchillo no tarda en degollar a los animales, que expiran en silencio mientras los oficiantes beben su sangre mezclada con ginebra. Auténtico 'Bloody Mary'.

Vudú significa 'alma' o 'fuerza' en idioma fon. Sus adeptos afirman que es la religión más antigua del mundo. Quizá sea mucho decir si no hay constancia escrita, como ocurre con el Corán o la Biblia, lo que dificulta su estudio y comprensión. Según esta tradición, los muertos no se van al cielo ni al infierno; sus almas siguen entre los vivos pero con otra forma, transformados en animales o árboles. Mientras la cabra patalea entre estertores, Dah Toffa rocía con ginebra el altar sobre el que ha espolvoreado pólvora, a la que prende fuego entre aspavientos mientras los tambores alcanzan su crescendo y estalla el delirio.

Castigado con la muerte

A unas decenas de kilómetros de allí, en Abomey, la antigua capital del país, el sacerdote Bale Amamion se dispone a realizar una ceremonia de purificación. Es la estrella del Egungun, que representa el espíritu colectivo de los antepasados. Los esfuerzos infructuosos de la gallina por librarse de sus manos llenan el aire de plumas blancas, mientras el alcohol corre entre los presentes. Nadie escapa al ritual previo al desfile de los fetiches -los gemelos Ale y Elepeke, Djoubari, Hyedadjo, el que lleva las almas de los difuntos de la familia...-, ataviados con vestidos de vivos colores y el rostro envuelto en máscaras elaboradas con conchas. Un hombre les acompaña pertrechado con una vara que no duda en descargar sobre todo aquel que se acerca demasiado al cortejo. La razón: no se pueden tocar los ropajes de los ceremoniantes «bajo pena de muerte». Sus ojos están inyectados en sangre, el mismo color de esta tierra salpicada de acacias y baobabs, que recorren en procesión mujeres cargadas con bidones y cestos de frutas.

1. Un albino asiste al ritual rodeado de sus vecinos. En amplias zonas de África, la falta de pigmentación es motivo de persecución. 2. El fetiche recorre armado con una vara las calles de Porto Novo, la capital oficial de Benin. Tocar sus vestiduras significa la muerte. 3. Guardián del Templo de las Pitones, en Ouidah, floreciente mercado esclavista en tiempos de la dominación portuguesa. / Sergio García

Ouidah es el territorio de los fetiches Zangbeto, guardianes de la noche que tienen su origen en sociedades secretas, bailan como peonzas cubiertos de rafia y son temidos en la región yoruba de Benin y Togo. También allí se encuentra el Templo de las Pitones, a escasos cincuenta metros de la iglesia católica que levantaron los franceses (importaron la costumbre de ir a misa los domingos, pero no pudieron evitar que esos mismos feligreses invocasen después a sus antepasados entre velas y regueros de sangre). Los ofidios se entrelazan con aparente desgana y forman una masa reluciente en la que el guardián hunde sus manos. Que no tengan veneno no tranquiliza demasiado. Como tampoco lo hace el bosque sagrado de Kpassé, habitado por fetiches de piedra policromada y bandadas de murciélagos que parecen contravenir el plan divino y vuelan a plena luz del día.

Los sacrificios rituales siguen siendo habituales en el antiguo reino de Dahomey, donde la mayoría de la población es animista. / Sergio García

La galería del horror llega hasta el mercado de Cotonú, la ciudad más poblada de Benin, una inmensa barriada de uralita y pasillos cenagosos donde, cubiertos de plásticos, esperan comprador los cuerpos putrefactos de aves y roedores, las calaveras de perros y gatos, las cabezas momificadas de monos que enseñan los dientes en señal de desafío. La farmacia cuelga de los tenderetes; ramos de especies de propiedades supuestamente curativas que engrosan el botiquín de hechiceros y llegan hasta donde no lo hacen las medicinas del yobo-yobo, ese extranjero al que la diarrea y los mosquitos mantienen en permanente alerta.