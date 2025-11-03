Belleza integral: la unión entre la cirugía plástica y la sonrisa perfecta

EXTRA Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:42 Compartir

La combinación de odontología avanzada y cirugía estética, permite no solo mejorar la apariencia física, sino también la funcionalidad y la salud facial. Los especialistas coinciden en que la estética debe ir de la mano de la medicina, priorizando la naturalidad y el bienestar del paciente. En este reportaje, exploramos las técnicas más innovadoras y el papel clave de la personalización en cada tratamiento.

Especialistas en reducción mamaria, la cirugía estética de la calidad de vida

Instituto de Cirugía Plástica del Mediterráneo

En el corazón de Valencia, el Instituto de Cirugía Plástica del Mediterráneo se ha consolidado como un referente en el ámbito de la cirugía estética y reconstructiva gracias a su compromiso con la excelencia médica, la innovación y la atención personalizada.

En esta ocasión, tenemos el privilegio de conversar con los doctores Elena García Vilariño y Enrique Salmerón González, reconocidos cirujanos plásticos que forman parte del equipo de este prestigioso centro.

A través de su amplia experiencia y visión humana de la medicina, ambos especialistas nos acercan a los avances, tendencias y valores que guían la práctica de la cirugía plástica contemporánea.

-Doctores, ¿qué es exactamente una reducción mamaria y qué beneficios aporta a las pacientes?

-Dr. Enrique Salmerón: La reducción mamaria es una cirugía que busca disminuir el volumen y el peso de las mamas, pero también mejorar su forma, simetría y proporción con respecto al cuerpo.

En muchos casos, las pacientes acuden a nosotros porque el exceso de tamaño les provoca dolor de espalda, cuello o problemas posturales, además de un impacto psicológico importante.

Más allá del cambio estético, es una intervención que transforma la vida de muchas mujeres. Recuperan la libertad de movimiento, la comodidad al vestir y la posibilidad de realizar actividades físicas sin molestias. Muchas nos dicen, literalmente, que se sienten «liberadas» tras la cirugía.

-¿Podemos decir entonces que es una cirugía tanto funcional como estética?

-Dra. Elena García Vilariño: Sin duda. La cirugía de reducción mamaria es una de las intervenciones que mejor combina el aspecto funcional con el estético. No solo alivia molestias físicas como el dolor de espalda o la tensión cervical, sino que también mejora la postura, la movilidad y, por supuesto, la autoconfianza de las pacientes.

Además, es una cirugía cuyos resultados pueden personalizarse. El objetivo final se planifica siempre en función de los deseos y las proporciones de cada mujer. Algunas pacientes, buscan una reducción importante del volumen. Otras prefieren conservar una mama algo más voluminosa, limitando el cambio a una remodelación del contorno y una mejora de la forma.

En otros casos, las pacientes solamente solicitan elevar un pecho caído para devolverle firmeza y juventud, sin modificar el volumen. En esas situaciones realizamos una mastopexia sin prótesis, una técnica muy similar a la reducción mamaria, pero con una eliminación mínima de tejido. Permite reposicionar la mama, rejuvenecer su aspecto y mejorar su proyección sin necesidad de implantes, con resultados muy naturales y duraderos.

-¿Cómo es el proceso quirúrgico y qué pueden esperar las pacientes durante el postoperatorio?

-Dr. Enrique Salmerón: La intervención se realiza bajo anestesia general y suele durar alrededor de tres horas. Nuestro objetivo con esta intervención es obtener un pecho natural, proporcionado y en armonía con el resto del cuerpo.

Para reducir las molestias tras la cirugía, aplicamos un protocolo de recuperación optimizada, que permite realizar la operación de forma ambulatoria (sin ingreso) en las pacientes que así lo desean.

Para ello, nuestro equipo de anestesistas, realiza bloqueos anestésicos específicos de los nervios intercostales, y aplica un tipo de anestesia menos invasiva de lo habitual, que se acompaña de una mayor seguridad durante la anestesia gracias a la monitorización continua de la profundidad del sueño durante el procedimiento.

El clásico temor a despertar durante la anestesia no puede tener lugar cuando se utilizan dispositivos de monitorización del sueño como los que empleamos.

Gracias a la aplicación de estas técnicas, el postoperatorio suele ser muy llevadero. La mayoría de nuestras pacientes pueden retomar su actividad habitual en pocos días. El dolor es mínimo y se controla fácilmente con medicación oral. Aun así, recomendamos evitar esfuerzos físicos o levantar peso durante las primeras semanas.

-¿Qué ocurre con las cicatrices? ¿Siguen siendo un aspecto preocupante para las pacientes?

-Dra. Elena García Vilariño: Es lógico que las pacientes se preocupen por las cicatrices, pero hoy en día disponemos de tecnologías de vanguardia que mejoran notablemente su evolución.

En el Instituto de Cirugía Plástica del Mediterráneo contamos con el láser intraoperatorio Urgotouch, que aplicamos durante la cirugía para optimizar el proceso de cicatrización desde el primer momento.

Además, en el seguimiento postoperatorio utilizamos otros tratamientos como láser IPL o láser CO₂, que pueden aplicarse en fases tempranas o más tardías para mejorar la textura y el color de las cicatrices.

Cada persona cicatriza de una forma distinta, pero con estos recursos conseguimos resultados cada vez más discretos y estéticamente satisfactorios. Lo más importante es acompañar a la paciente durante todo el proceso y ofrecerle las mejores herramientas disponibles.

-¿Qué tipo de paciente suele solicitar una reducción mamaria en su clínica de Valencia?

-Dr. Enrique Salmerón: Atendemos principalmente a mujeres que sufren molestias físicas, limitaciones para hacer deporte o incomodidad al vestir por el tamaño excesivo del pecho.

También a mujeres que, tras embarazos o pérdidas de peso, notan que su pecho ha cambiado de forma y desean recuperar una silueta más armónica.

La edad no es un impedimento. Lo fundamental es que la paciente tenga una buena salud general y expectativas realistas.

En la primera valoración en consulta, analizamos de forma individual cada caso, explicamos las distintas opciones y elaboramos un plan quirúrgico personalizado. Y antes de la intervención, se realiza un estudio analítico y una valoración preanestésica. Su objetivo es garantizar que el procedimiento se puede realizar con las máximas condiciones de seguridad posibles.

-¿Qué recomiendan a quienes estén valorando una reducción mamaria en Valencia?

-Dra. Elena García Vilariño: Lo principal es informarse bien y ponerse siempre en manos de cirujanos plásticos titulados. Una manera de disponer de garantías de que se trata de un cirujano plástico adecuadamente titulado, es verificar que sea miembro de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética).

Lamentablemente, el intrusismo profesional en la cirugía plástica sigue siendo un problema real en España. Por eso, además de comprobar la pertenencia del cirujano a la SECPRE, recomendamos verificar en el Colegio Oficial de Médicos que el profesional posee efectivamente el título oficial de especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Es la única forma de garantizar que se está en manos seguras y cualificadas.

La ortodoncia invisible: un tratamiento apto para todas las edades

La Clínica Dra. Patricia Barrios se ha consolidado como un referente en salud bucodental gracias a su enfoque integral, su compromiso con la excelencia y la incorporación de las técnicas más avanzadas en odontología moderna.

En esta ocasión, conversamos con la Dra. Juliana Bayona, odontóloga especialista en ortodoncia invisible, quien forma parte del equipo profesional de la clínica.

Con una amplia experiencia en tratamientos estéticos y funcionales, la Dra. Bayona nos comparte su visión sobre cómo la ortodoncia invisible ha revolucionado la forma de corregir las sonrisas, ofreciendo resultados eficaces, cómodos y estéticamente discretos.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-Soy dentista por vocación y por herencia. Mi madre, la doctora Patricia Barrios, fundó nuestra clínica dental familiar en Valencia, y desde pequeña he crecido viéndola cuidar a sus pacientes con pasión, cercanía y un profundo compromiso por su bienestar. Esa forma de entender la odontología fue lo que me inspiró a seguir sus pasos.

Con el tiempo, descubrí en la ortodoncia mi verdadera pasión. Me encanta ver cómo un tratamiento bien planificado puede transformar no solo una sonrisa, sino también la confianza y calidad de vida de las personas.

Aunque llevo varios años ejerciendo como odontóloga, mi relación con la clínica comenzó mucho antes, durante la carrera, colaborando y aprendiendo día a día de mi madre y del equipo.

Hoy seguimos trabajando juntas en una clínica familiar donde damos mucha importancia a la prevención y a una odontología conservadora cercana y de calidad.

-¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Ofrecemos una atención integral que abarca desde revisiones y limpiezas periódicas, tratamientos de odontología conservadora, periodoncia, endodoncia, implantología, estética dental y ortodoncia, tanto con alineadores transparentes como con brackets.

Actualmente, la ortodoncia invisible es uno de los tratamientos más demandados, tanto por adultos como por adolescentes y niños, ya que permite corregir los dientes de forma discreta, cómoda y sin alterar la rutina diaria.

Cada vez más personas se animan a mejorar su sonrisa gracias a este sistema, que se adapta fácilmente a cada edad y estilo de vida.

-Cuéntenos sobre la ortodoncia invisible. ¿Qué es exactamente y cómo funciona? ¿En qué se diferencia de los brackets tradicionales? ¿Requieren más disciplina o cuidados?

-La ortodoncia invisible utiliza alineadores transparentes y removibles que se cambian cada pocas semanas. Cada juego de alineadores realiza pequeños movimientos hasta conseguir la posición ideal de los dientes.

A diferencia de los brackets, no lleva alambres ni piezas metálicas, por lo que resulta mucho más estética, cómoda e higiénica.

Eso sí, requiere algo más de constancia, ya que deben llevarse unas 22 horas al día para que el tratamiento sea eficaz. Su gran ventaja es que pueden retirarse para comer o cepillarse, lo que facilita la higiene y la comodidad en el día a día.

Además, se trata de un sistema muy versátil, que se adapta a pacientes de todas las edades, desde niños y adolescentes hasta adultos, ofreciendo resultados predecibles y personalizados.

-¿Qué tipo de mantenimiento o higiene dental se recomienda durante el uso de los alineadores?

-La limpieza de los alineadores debe hacerse con agua fría y jabón (preferiblemente líquido), utilizando un cepillo distinto al habitual del cepillado para evitar que se rayen o acumulen residuos.

Además, es fundamental mantener una buena higiene oral. Cepillar los dientes después de cada comida, usar hilo dental y enjuague antes de volver a colocar los alineadores. Así se mantienen limpios, transparentes y en perfectas condiciones durante todo el tratamiento.

-¿Es posible combinar un tratamiento de ortodoncia invisible con blanqueamiento dental?

No, la ortodoncia invisible no debe combinarse directamente con un blanqueamiento dental, ya que los ataches colocados sobre los dientes y el uso de los alineadores impiden que el producto blanqueador actúe de forma homogénea.

Si un paciente desea realizar ambos tratamientos, sería necesario retirar previamente los ataches para lograr un resultado uniforme. Lo más recomendable es esperar a finalizar la ortodoncia. De este modo, con los dientes ya alineados y sin interferencias, el blanqueamiento será más eficaz y estéticamente homogéneo.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

Me gustaría destacar que la ortodoncia invisible no es solo una cuestión estética. También ayuda a mejorar la función masticatoria, facilita la higiene diaria y contribuye a mantener unas encías más sanas.

En nuestra clínica, creemos en una ortodoncia que va más allá de alinear los dientes: buscamos que el tratamiento sea cómodo, respetuoso con la salud bucodental y adaptado a las necesidades de cada persona.

Cada sonrisa es diferente. Y por eso realizamos siempre un estudio individualizado, acompañando al paciente paso a paso para que el proceso sea claro, tranquilo y con resultados duraderos.