Begoña Pérez: «El mercado inmobiliario valenciano vive su momento dorado para los vendedores»

-¿Cuánto tiempo llevas en el sector y cuál es tu origen?

-Precisamente este mes cumplo 10 años en el sector inmobiliario. Yo soy arquitecta técnica, así que conocía el sector de otra manera, fuí jefa de obra, llegó la crisis y tocó reinventarse y salir adelante. Fue una época difícil que coincidió también con ser madre y todo lo que conlleva, todos sus miedos y angustias, pero muy bonita. Personalmente, me tocó vender mi vivienda y sentí inseguridad en un proceso tan importante, eché en falta a alguien profesional en quien confiar y que supiera que solo defendía mis intereses.

Así que en 2015 decidí formarme y de la mano de Keller Williams empecé mi andadura en este sector y aquí sigo luchando por ser la mejor agente inmobiliaria de Valencia. No sé si soy la mejor, pero te aseguro que me esfuerzo al máximo por hacer las cosas bien. Mi base es la integridad, la honestidad y la transparencia absoluta. El inmobiliario es un sector con muy mala reputación, pero te aseguro que yo duermo muy tranquila por las noches, En el proceso de compraventa el cliente pone en juego mucho dinero y tiene que lidiar con muchas emociones y mi objetivo es que él esté lo más cómodo y seguro posible.

-¿Qué servicios ofreces?

-Mi servicio principal es el de agente de vendedores, o 'listing agent'. Yo me encargo de quienes quieren vender su casa, de principio a fin. Mucha gente cree que lo difícil es encontrar al comprador, ¡y para nada!

El verdadero valor está en la estrategia de venta completa, Esto empieza con acertar el precio exacto, ni un euro de más para que se quede muerto, ni uno de menos para que pierdas dinero. Luego, le metemos un marketing bestial para que la propiedad tenga la máxima difusión. Y, por supuesto, soy muy buena negociando para conseguir el mejor acuerdo. Me encargo de que toda la documentación esté impecable para que vayamos a notaría con tranquilidad y sobre todo con una gran sonrisa.

Durante la gestión ni te imaginas los problemas que pueden surgir: bancos, ayuntamientos, registros, disputas entre propietarios… y yo pongo mi experiencia y empeño al servicio del cliente para asegurar su objetivo.

Ahora mismo, el servicio que más ha crecido es el de 'personal shopper' para compradores. El mercado está tan complicado, con tan poca oferta, que el comprador está perdido y necesita un experto que le guíe de verdad.

-¿Qué tipo de inmuebles manejas principalmente?

-Mi campo es la vivienda residencial de segunda mano aquí en Valencia y su área metropolitana. Pero no me da miedo nada. He vendido de todo, hasta traspasos de negocios, no importa tanto el inmueble, sino la persona y qué necesidades tiene. Mi filosofía es que, si tienes un problema y yo te puedo ayudar, voy a ser tu solución experta. Cada propietario es único, y me adapto a su necesidad.

-¿Cómo describiría la situación actual del mercado inmobiliario en la zona?

-Para el vendedor, es el momento ideal. Los alquileres están disparados, y eso hace que mucha gente se lance a comprar porque la letra de la hipoteca les sale mejor que pagar el alquiler. Suma a eso que la obra nueva escasea, y tienes el escenario perfecto para vender bien y rápido.

Para el comprador, es una carrera de obstáculos. Hay muy poco que elegir y una demanda brutal, y no sólo local, sino de fuera. El comprador nacional o internacional en muchos casos no necesita financiación. Tienen el dinero, compran antes, y eso hace que el comprador de aquí, si parpadea, pierde la casa. No es un cliché de agente, te juro que la escasez de oferta es la pura realidad en Valencia.

En Valencia, la rentabilidad del alquiler ha creado una demanda especulativa muy alta de grandes y pequeños inversores, si a esto le sumas la poca oferta, dado que se ha construido muy poca vivienda y que entra poca vivienda en el mercado tenemos el mercado tensionado actual y el problema del acceso a la vivienda que afecta sobre todo a los jóvenes.

-En tu opinión ¿cuál es el origen de que exista tan poca oferta en venta?

-Un propietario vende porque quiere comprar algo mejor; una casa más grande, con terraza, más nueva. Cuando sale a buscar esa casa, se encuentra dos cosas: 1. Apenas hay obra nueva que le motive o el precio es inaccesible, y 2. La segunda mano que encuentra es vieja, cara y necesita mucha reforma. Entonces, el propietario piensa: 'Si no voy a mejorar significativamente, ¿para qué me complico?' Y al quedarse, esa casa no sale a la venta, manteniendo el stock bajo y el problema.

Por otra parte, incluso las herencias o divorcios, desaparecen muy rápido porque los propios vecinos o hijos las compran, para uso propio o para poner en alquiler dado la alta rentabilidad.

-¿Qué papel juegan hoy las visitas virtuales y las plataformas digitales en el sector inmobiliario?

-Las visitas virtuales y las plataformas digitales son totalmente imprescindibles. No podemos vivir sin ellas, ni queremos. Son fantásticas para lograr la máxima visibilidad y, sobre todo, para que el comprador haga un filtro inicial muy eficiente.

Pero, insisto, la tecnología es una herramienta, no un sustituto. Donde esté un buen agente que te asesore en la estrategia, la negociación, la gestión legal y, por supuesto, te dé esa empatía en un proceso tan emocional, que se quite lo virtual. La tecnología te enseña el piso; el agente te ayuda con la gestión con la entidad financiera, con la administración y todo el papeleo. Te garantiza que la operación se cierre bien y sin dramas.