El arcoíris sale en India Miembros de la comunidad LGTBI india celebran con la bandera arcoíris la despenalización. / efe El Tribunal Supremo del país despenaliza la homosexualidad, delito vigente desde hace 157 años y castigado con hasta 10 años de cárcel ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:05

«Se ha hecho justicia: la sección 377 del Código Penal de India no tiene cabida en una democracia moderna». Así de contundente tituló ayer el 'Times of India' su análisis sobre el histórico veredicto dictado por el Tribunal Supremo, que derogó la ley de hace 157 años que consideraba delito la homosexualidad «por ir contra el orden natural». Los cinco jueces del tribunal subrayaron que «el hecho de que haya diferentes orientaciones sexuales es un fenómeno natural», y que «cualquier discriminación basada en la orientación sexual es una violación de los derechos fundamentales». Además, añadieron que «la historia debe una disculpa a los miembros de la comunidad LGTB por el retraso en proteger sus derechos».

Es un primer paso que ayer muchos acogieron con júbilo. «Todavía hay mucho que hacer, pero, por lo menos, ya no somos considerados criminales en nuestro propio país», aplaudió en declaraciones al diario 'The Guardian' una activista llamada Smriti. «Había perdido casi toda la confianza en el sistema y me había convertido en un cínico, pero esto ha demostrado, una vez más, que vivimos en una democracia funcional en la que todavía existen derechos», añadió Ritu Dalmia, uno de los cinco ciudadanos LGTBI que interpusieron el caso ante el Supremo.

Concluye así una batalla legal que ha tenido muchos episodios. El primer intento de derogar la sección 377 -que contempla condenas de hasta 10 años de cárcel por actos homosexuales- se remonta a 1994. Pero todos fallaron hasta que, en 2009, el Alto Tribunal de Delhi consideró que la ley atentaba contra la propia Constitución. No obstante, cuatro años después, el Tribunal Supremo se doblegó ante los intereses de grupos religiosos y anuló aquella sentencia por considerar que apenas se condenaba a gente por este delito: en 2016 se registraron 2.187 casos, de los cuales siete acabaron en condena.

Un año después, los jueces remitieron al Parlamento una petición para que los diputados enmendasen la ley, algo que todavía no han hecho. No obstante, la petición de los cinco activistas, que adujeron vivir bajo un miedo constante por la existencia de la sección 377, ha permitido a jueces más progresistas reabrir el caso y fallar a su favor. «Era una ley para la propagación de la homofobia», dijo ayer otro de los demandantes, Keshav Suri, que organizó una gran fiesta en un hotel de lujo para celebrar la victoria. «Sobre todo en las zonas rurales, se utilizaba por la Policía y las autoridades para acosar a los homosexuales, extorsionarlos e incluso para encubrir violaciones», explicó.

Pero una cosa es ganar la batalla legal y otra muy diferente salir victorioso en la batalla social. Porque, en la calle, el estigma del colectivo LGTBI está todavía muy vivo. Por eso, diferentes activistas exigen que se aprueben leyes que protejan específicamente a sus miembros. «Necesitamos leyes más duras contra el abuso sexual que sufrimos, y diseñar políticas específicas que respondan a las necesidades educativas, sanitarias y de vivienda de este colectivo marginado», demanda la activista transexual Lakshmi Tripathi.